¿Se retirará Benjamín Rausseo como candidato presidencial? Lo que reveló Juan Barreto

El dirigente político, Juan Barreto, aseguró que Benjamín Rausseo, mejor conocido como El Conde del Guácharo, no se ha retirado de la carrera presidencial.

«Benjamín se ha preservado, no se retiró. Se han preservado, esperando nuevos escenarios. Yo creo que debe estar pronta su reaparición dentro del terreno político. Creo que es el candidato que tiene más chance dentro de la oposición», expresó.

«En este momento la oposición no tiene una candidatura sólida y allí se expresa Benjamín Rausseo. Datanálisis creo que le da entre 20 y 25 puntos en un escenario en el que no existan los candidatos inhabilitados», dijo en entrevista con Globovisión.

En este sentido, aseguró que han coincidido en esto con otros dirigentes políticos del país.

«Hablando con el gobernador Manuel Rosales, que estuvo allá hace dos meses, me decía que él contaba con un conjunto de propuestas. Y me dijo ‘que curioso, tu candidato no baja del 20 % a pesar de que lleva cinco meses fuera de la contienda», añadió.

«Hizo una evaluación y nos dimos cuenta que ese escenario de la primaria se había reducido a los sectores más radicalizados de la oposición y a la votación de una sola candidatura, como en efecto se realizó», prosiguió.

Finalmente, adelantó que es posible que la reaparición de Benjamín Rausseo ocurra muy pronto.