Se robaron lámina metálica de escalera en el Metro de Agua Salud: Delcy Rodríguez denunció «sabotaje»

La vicepresidente, Delcy Rodríguez, compartió un video de un hombre cometiendo actos de vandalismo en las instalaciones del Metro de Caracas.

En el video se puede ver a este sujeto subiendo por las escaleras mecánicas en la estación de Agua Salud. Sin embargo, a mitad de camino se detiene y empieza a bajar las escaleras mientras comienza a perpetrar el robo.

En cuestión de segundos logró sustraer una de las láminas metálicas puestas al costado de la escalera. Posteriormente, termina de subir la escalera y sale de la estación como si nada.

Aparentemente, las autoridades aún no han podido identificar a este sujeto, quien sale la mayor parte del tiempo de espalda en el video. No obstante, no se tiene información si otra cámara logró capturar su rostro.

Este acto de sabotaje ocurrió en la estación del Metro Agua Salud. La derecha extremista sabe que no cuenta con los votos para acceder al poder y ha dado la orden de vandalizar y sabotear los servicios públicos del pueblo. El Plan el Metro se Mueve Contigo continuará a pesar de… pic.twitter.com/79G7CbN5Y8 — Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) March 18, 2024

LAS PALABRAS DE DELCY RODRÍGUEZ

Mientras tanto, la vicepresidente, Delcy Rodríguez, afirmó que este robo es obra de la «derecha extremista».

«Este acto de sabotaje ocurrió en la estación del Metro Agua Salud. La derecha extremista sabe que no cuenta con los votos para acceder al poder y ha dado la orden de vandalizar y sabotear los servicios públicos del pueblo», comentó Rodríguez en sus redes.

«El Plan el Metro se Mueve Contigo continuará a pesar de los criminales que agreden al pueblo. Habrá justicia», concluyó la dirigente chavista.