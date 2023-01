Terminó el interinato y esto reveló Guaidó sobre sus posibles planes

Tras la eliminación del gobierno interino muchos se preguntan qué pasará con el dirigente opositor Juan Guaidó. Ante esta interrogante, el propio político aseguró que ya está pensando en su futuro.

Y es que Guaidó señaló que en los próximos días analizará su participación como precandidato presidencial en las primarias convocadas por la oposición para este 2023.

"Es una decisión que tomaré en los próximos días. Es una alternativa que estamos evaluando. Defender a los venezolanos es una vocación, no solamente un rol circunstancial o de un cargo", expresó.

Durante una entrevista ofrecida a Televisión Española (TVE), Guaidó sostuvo que no entré a la política, desde el movimiento estudiantil, por un cargo, "sino para defender a los más vulnerables, para ejercer mis derechos y para cumplir con mis deberes".

Espero este sea un feliz año para todos, este sera un año de retos que nos encontrará, como siempre, trabajando por Venezuela.

Entrevista de hoy 1 de Enero de 2023 👇🏽 https://t.co/EFHr6FdoDO — Juan Guaidó (@jguaido) January 1, 2023

Destacó que su "mejor rol va a ser procurar la unidad y seguir sirviendo a mi país, desprendido de cualquier aspiración personal, pero sí con una profunda vocación de servicio y atención a nuestra gente y de defender la democracia".

Aunque, Guaidó apuntó que las primarias pueden ser "saboteadas" por la administración de Nicolás Maduro.

"No confío en una dictadura, no podemos dar por sentados nuestros derechos (…) Sabemos que no van a ser limpias porque estamos en una dictadura, pero es un mecanismo para ejercer nuestro derecho", manifestó.

AN ELECTA EN 2015 APROBÓ REFORMA DE LEY PARA ACABAR CON EL INTERINATO DE JUAN GUAIDÓ EN VENEZUELA

Los diputados de la Asamblea Nacional electa en 2015 aprobaron la reforma al Estatuto de Transición a la Democracia que pone fin a la figura del Gobierno Interino.

Durante una sesión extraordinaria se llevó a cabo la segunda discusión de la reforma de la ley. De esta forma, el próximo 4 de enero estaría entregando funciones Juan Guaidó, quien también preside al Parlamento.

Con 72 votos a favor, las fracciones de Primero Justicia, (PJ), Acción Democrática (AD) y Un Nuevo Tiempo (UNT) pusieron fin al interinato creado en 2019.

El interinato se sustentaba en los artículos 233 y 333 de la Constitución. Esto bajo el argumento de un vacío de poder por las cuestionadas elecciones presidenciales en 2018. La entidad representaba al país en los juicios internacionales en activos como Citgo o el oro de Inglaterra.

La reforma tuvo en contra 29 votos, de los diputados de Voluntad Popular, La Causa R, Convergencia, Nuvipa y la Fracción 16 de Julio.

Mientras que ocho parlamentarios de Encuentro Ciudadano y Proyecto Venezuela se abstuvieron de participar en la votación.