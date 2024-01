﻿ Torrealba aseguró que aumento de bonos es solo el comienzo de la recuperación del salario: "Una serie de anuncios vendrá en su momento"

El ministro del Trabajo, Francisco Torrealba, consideró «muy auspicioso» el aumento de los bonos anunciado por Nicolás Maduro, al afirmar que esto es solo el inicio de una serie de medidas que apuntan a la recuperación del salario.

“Todas estas medidas que son exitosas, y este crecimiento que se ha experimentado, el presidente Maduro lo ha aplicado en forma de política de gobierno en beneficio de los trabajadores. De esta manera, podemos decir que es muy auspicioso lo que ha hecho el presidente de la República, porque además es el primer anuncio de una serie de planes que vendrán y una serie de anuncios que vendrán también, en su momento”, aseguró el ministro durante una entrevista ofrecida al programa «Abriendo puertas» de Venevisión.

Torrealba también felicitó el hecho de que este aumento venga indexado al precio oficial del dólar que el Banco Central de Venezuela (BCV) actualiza cada día, ya que esto evita que dicho ingreso se “deprecie” por la inflación.

Asimismo, se mostró convencido de que más pronto que tarde vendrán nuevos anuncios relacionados a los ingresos de los trabajadores.

«No es que están negadas las demás cosas, no es que está negado el sueldo o el salario, no es que están negadas las cláusulas de las convenciones colectivas y los beneficios que ahí establezcan: no. Todo lo demás sigue vigente. Estamos hablando de lo que se indexa hasta ahora, que son estas bonificaciones”, explicó.

SECTOR PRIVADO NO ESTÁ OBLIGADO A PAGAR EL BONO DE GUERRA

Al ser consultado sobre la remuneración de los trabajadores del sector privado, indicó que aunque estos no están obligados a pagar el bono de guerra económica, «ellos tienen sus formas de mantener el ingreso, de aumentar los sueldos».

«No les toca obligatoriamente pagar el bono de guerra, lo pagan si quieren (…) pero el ticket socialista sí, porque es ley”, aclaró al respecto.

En el caso del ingreso de los pensionados y jubilados, Torrealba precisó que “los jubilados ahora tienen, en bonos solamente, por lo menos 70 indexados. Pero además tienen otro conjunto de bonificaciones que también van por vía de Patria”.

DIÁLOGO SIN FECHA DE RETORNO

Torrealba, quien también forma parte de la mesa de diálogo entre el gobierno y la oposición, explicó que ese organismo no tiene una fecha fijada para una nueva reunión, según reseñó el diario Últimas Noticias.

Sobre las fechas de las elecciones advirtió que “hay un acuerdo sobre eso, y el acuerdo claramente establece que es el segundo semestre, y el segundo semestre empieza a partir del 1 de julio”.