﻿ TSJ dio tres días a la Contraloría para que explique la inhabilitación de María Corina Machado

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) dio tres días a la Contraloría General para presentar la documentación que justifique la inhabilitación de 15 años impuesta a la candidata presidencial María Corina Machado, líder de la oposición y ganadora de las elecciones primarias.

El TSJ emitió este escrito luego de que María Corina Machado denunciara la situación irregular de su supuesta inhabilitación política. La dirigente opositora señaló que la Contraloría nunca le notificó sobre la presunta inhabilitación de 15 años en su contra.

«Por tal razón, a los efectos de emitir un pronunciamiento acerca de la admisibilidad de la demanda y eventualmente, acerca de la procedencia de la solicitud de amparo cautelar, resulta necesario solicitarle a la Contraloría General de la República la remisión de los antecedentes administrativos del caso, con especial énfasis en la copia certificada de los actos administrativos mediante el cual le fue impuesta la sanción de inhabilitación política a la ciudadana María Corina Machado Parisca», reza el documento del TSJ.

El pasado viernes, Machado acudió al TSJ para solicitar la revisión de su caso. Esto después de que el chavismo habilitara durante 15 días un mecanismo en el que instado por los acuerdos de Barbados, revisaría los casos de inhabilitaciones políticas de aquellos candidatos que apelaran ante el TSJ.

Aunque se creía que Machado no asistiría, finalmente lo hizo con un argumento sólido. «No vamos a darles ninguna excusa. Nosotros no nos salimos de la ruta electoral y ellos no van a poder salirse tampoco», dijo.

«Fuimos al TSJ a desafiar a Maduro. Vamos a dejar claro, como establece en el documento que introduje que no estoy inhabilitada, que ese es un acto inexistente. Por lo tanto, el recurso es una demanda de reclamación por vía de hecho. Eso significa que es un acto inexistente y no existe inhabilitación alguna. Le corresponderá al TSJ reconocerlo también», añadió en una rueda de prensa ofrecida el pasado viernes en horas de la noche.

CONTRADICCIONES DEL TSJ

Con motivo de este documento que evidencia que hasta ahora no hay nada en contra de María Corina Machado, el abogado Joel García denunció que durante los últimos años el TSJ ha tratado a la líder opositora como una inhabilitada política sin tener ninguna prueba que justifique la sanción.

«Sin haber solicitado esa información a la Contraloría General de la República y por ende sin tenerla, la Sala Electoral de ese mismo alto tribunal en la sentencia que anuló los efectos de las primarias», recordó García.

En este sentido, señaló que cuando emitieron una sentencia en contra de las primarias, el TSJ afirmó que María Corina Machado estaba inhabilitada.

El jurista expresó su asombro ante lo ocurrido en el sistema judicial de Venezuela. «Que locura», indicó.