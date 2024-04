﻿ "Una aberración más del poder": Dirigentes de Primero Justicia rechazan decisión del TSJ

Dirigentes de Primero Justicia rechazaron este lunes la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que nombró a José Brito como «presidente ad hoc» del partido y lo autorizó a usar la tarjeta de la organización para postular candidatos ante el Consejo Nacional Electoral (CNE).

«Vuelven a usar al TSJ como brazo ejecutor de ilegalizaciones, esta vez en una arremetida en contra nuestro partido Primero Justicia, además, durante la visita del fiscal Karim Khan al país», señaló el político Henrique Capriles.

Además, acotó que forzar una reestructuración vía sentencia es «una aberración más del poder, que no solo viola derechos políticos, sino que busca confundir a los venezolanos en las próximas elecciones y tapar el rechazo que tiene Maduro dentro de su propio partido y en todo el país».

«Pueden nombrar ‘presidencias ad hoc’ y cometer más arbitrariedades pero con esto no ganan simpatizantes. Por el contrario aumentan las ganas de participar y votar. En año electoral, lo único que buscan con estas acciones es desmotivar y desmoralizar. No lo van a lograr», manifestó.

Capriles destacó que los venezolanos tienen la convicción arraigada en lograr el cambio que merece Venezuela. «Hagan lo que hagan desde el Gobierno, no dejaremos de luchar y lograr un cambio democrático», expresó.

Asimismo, envió un mensaje a toda la militancia de Primero Justicia: «Que esta última acción de Maduro, más que desmotivarnos, nos impulse a redoblar la fuerza para ganar con millones de votos el 28 de julio».

Vuelven a usar al TSJ como brazo ejecutor de ilegalizaciones, esta vez en una arremetida en contra de nuestro partido @pr1merojusticia, además, durante la visita del fiscal Karim Khan al país. Forzar una reestructuración vía sentencia es una aberración más del poder, que no… pic.twitter.com/xl4f1NzpOF — Henrique Capriles R. (@hcapriles) April 22, 2024

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: TSJ NOMBRA A JOSÉ BRITO «PRESIDENTE AD HOC» DE PRIMERO JUSTICIA Y LE OTORGA LA TARJETA DEL PARTIDO PARA POSTULAR CANDIDATOS

Por otra parte, Julio Borges acusó a Maduro de pretender robarse la tarjeta de Primero Justicia «entregándosela a un alacrán que es un instrumento de su régimen».

«Todo esto lo hacen para intentar crear frustración, pero no podrán. No terminan de entender que Primero Justicia no es una tarjeta, es un sentimiento y de eso jamás podrán adueñarse. Primero Justicia es de los justicieros, que en cada comunidad están acompañando al pueblo en su lucha. No aceptamos ninguna junta directiva írrita. Están desesperados porque tenemos una candidatura unitaria y un liderazgo, ahora más que nunca unidad y voto», sentenció.

Maduro pretende robarse la tarjeta de @Pr1meroJusticia, entregándosela a un alacrán que es un instrumento de su régimen. Todo esto lo hacen para intentar crear frustración, pero no podrán. No terminan de entender que Primero Justicia no es una tarjeta, Primero Justicia es un… pic.twitter.com/W17FA8ydlp — Julio Borges (@JulioBorges) April 22, 2024

De igual forma, el dirigente Juan Pablo Guanipa condenó la acción “legal” que ejecutó el «ministerio de asuntos jurídicos de Nicolás Maduro».

«No nos van a detener. Seguiremos peleando hasta lograr el inevitable triunfo de la justicia sobre el oprobio. ¡Viva Primero Justicia!», expresó en su cuenta de Twitter (X).