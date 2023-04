Una venezolana fue la que murió en ataque en parque de Cúcuta, estaba cerca del bote de basura con explosivos

El pasado lunes 17 de abril, la ciudad de Cúcuta sufrió un atentado con explosivos que dejó una mujer muerta y siete heridos. La víctima fatal fue identificada como Neyda Coromoto Rebolledo Tovar, de 45 años, de nacionalidad venezolana, quien se encontraba en el parque Mercedes Ábrego cuando fue activada la carga explosiva.

Neyda Coromoto Rebolledo Tovar era una mujer trabajadora y madre de tres hijos, que había llegado a Cúcuta hace dos años huyendo de la crisis en su país. Se dedicaba a vender dulces y café en el parque Mercedes Ábrego, donde solía compartir con otros comerciantes informales. Su sueño era reunirse con su esposo y sus hijos, que se encuentran en Venezuela.

“Queremos solidarizarnos naturalmente con las familias de las víctimas en especial con la mujer asesinada tras la detonación del artefacto, a quien con gestión de la Alcaldía de Cúcuta, su cuerpo será repatriado al vecino país”, señaló el alcalde Jairo Yáñez en declaraciones obtenidas por el medio de comunicación Semana. La mujer se encontraba a poco metros del artefacto explosivo, cuando detonó.

Según las autoridades, el artefacto explosivo improvisado tenía una sustancia de alto poder, aproximadamente dos kilos, y contaba con elementos metálicos como metralla. El sistema de activación fue a través de control remoto y el objetivo era el Comando de Atención Inmediata (CAI) cercano al parque, donde se encontraban varios policías.

El coronel Juan Carlos Ramírez, comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, señaló que la primera hipótesis es que el ELN perpetró el atentado. Explicó que el frente urbano Carlos Germán Velasco Villamizar, ha perpetrado atentados similares anteriormente.

No obstante, el organismo delictivo, aseguró que no cometieron el ataque. “Tenemos por política atacar a los enemigos del pueblo y responder a las agresiones que el Estado y las Fuerzas Armadas realizan para mantener el actual orden de injusticia en Norte de Santander y los territorios. En nuestro accionar es política no afectar la población civil y mucho menos al pueblo trabajador que lucha por resolver las necesidades más sentidas que el Estado agrava con sus políticas”, señaló el ELN en un comunicado divulgado por dicho medio de comunicación.

El alcalde de Cúcuta, Jairo Yáñez, rechazó el hecho y solicitó a las autoridades competentes dar con los responsables y que paguen por sus actos. Asimismo, anunció una recompensa de hasta 20 millones de pesos por información que conduzca a los autores del ataque.

La comunidad cucuteña expresó su indignación y su temor por la situación de inseguridad que vive la ciudad. Especialmente han expresado su consternación por la presencia de grupos armados ilegales que operan en la zona fronteriza con Venezuela. También manifestaron su solidaridad con las víctimas y sus familias.