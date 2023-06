«Yo no me considero un animal»: El video viral de una mujer devolviendo la bolsa del Clap porque tenía «gusanos»

Una mujer decidió devolver la bolsa de comida de los Comité Local de Abastecimiento y Producción (Clap) debido a que denunció que los productos tenían «gusanos».

Es bien sabido que desde hace años, la única proteína que llega a la mayoría de las comunidades son los enlatados. Sin embargo, el colmo para esta vecina fue la llegada de comida con gusanos.

«Yo no voy a recibir la comida. Mal olor, gusanos, el arroz con gusanos», dijo mientras devolvía dos bolsas Clap.

Debido a la crisis económica y alimentaria en Venezuela el Gobierno ha centrado su política en el programa de alimentos Clap. No obstante, las denuncias sobre la mala calidad de los alimentos han pesado sobre el programa desde hace años.

«La verdad que aquí no hay animales. Yo no me considero un animal y estoy devolviendo la bolsa», agregó la vecina.

Asimismo, la mujer aclaró que no la devuelve porque no le haga falta, si no porque no aguanta más el tener que soportar esos alimentos de dudosa calidad. «Sí, tenemos hambre y la necesitamos, pero no me la calo, ni con este Gobierno ni con ninguno».

El video lo difundió la cuenta de TikTok @guille2462 y se desconoce la fecha y el lugar en que lo grabaron.

LOS MENSAJES A LA MUJER

Entre los comentarios de la publicación, varias personas felicitaron a la mujer por su valentía.

«La felicito a usted señora que si tiene ovarios. Aquí en donde uno se da cuenta que no hay unión, más nadie dice nada», escribió una usuaria.

«Mujer eres una venezolana humilde pero con orgullo y dignidad. Nos diste una lección a todos, deberíamos unirnos todos y no dejarnos humillar», agregó otra ciudadana.