Aleska Génesis no se quedó callada y le respondió a Gaby Espino tras acusarla de querer cerrar su Instagram

La modelo Aleska Génesis se defendió sobre las acusaciones realizadas por la actriz Gaby Espino, quién la acusó de querer cerrar su cuenta de Instagram.

A través de un comunicado divulgado en su cuenta de Instagram, lamentó que su ruptura con Miguel Mawad siga dando de qué hablar.

"Me entristece ver como las personas caemos, sin darnos cuenta, en el juego de este manipulador. Donde muchos de sus actos han sido públicos y he recibido agresiones físicas, amenazas, acoso psicológico y cibernético sin parar. En esta oportunidad, como él se ha quedado sin argumentos y se ha demostrado que es un mitómano. Está usando la imagen de su actual pareja para desacreditarme y acusarme de un hecho sin sentido", manifestó.

Aseguró que llegó a tener contacto con el influencer Yao Cabrera para trabajar juntos con servicio orgánico. No obstante, indicó que decidió alejarse porque se dio cuenta que era un estafador.

"Están intentando hacer ver que contraté un hacker a este tal Yao, asegurando que yo contraté sus servicios para este fin. Eso es falso", agregó Aleska Génesis.

"Le escribía a las personas, usando mi imagen, para decir que él verificó mi cuenta y que él llevaba el manejo de mis redes sociales y así estafarlos. Por eso tuve mis diferencias con él porque le hice saber que era un estafador y un mentiroso y no me sorprende que él esté ahorita junto a mi ex porque ya no saben de qué culparme", asentó.

Para finalizar, recalcó que no tiene ningún interés en cerrarle la cuenta de Instagram a nadie.

"¿Para qué? ¿Qué gano yo con eso? Ni siquiera a él con todas las porquerías que ha publicado. Es muy triste como personas siguen cayendo en esto y se presenten para este tipo de shows que él mismo organiza. Yo no quiero especular, pero tampoco me extrañaría que ella (Gaby Espino) estuviera pasando por lo mismo que yo pasé. Que ella esté actuando en este momento bajo amenaza de este psicópata enfermo. O lamentablemente ella sí se está presentando para hacer esta acusación pública, sin pruebas, la cual tendrá que demostrar legalmente", concluyó.