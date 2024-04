Demandan a policías que mataron de cuatro disparos a latino en Los Ángeles

Los policías que mataron de cuatro disparos a un ciudadano de origen latino en Los Ángeles (EEUU) fueron demandados por la familia de la víctima. Se trata del caso de Arturo Cernas, de 34 años de edad, un hombre que era adicto a las drogas y sufría de esquizofrenia.

De acuerdo con reportes de medios locales, la base de la demanda civil federal indica que los alguaciles del condado de Los Ángeles utilizaron innecesariamente fuerza excesiva al dispararle a Arturo cuatro veces por la espalda.

Lo que se detalló —también en la demanda— es que los cuatro disparos fueron hechos por el oficial Carlos Maciel. En consecuencia, se habría cometido presuntas violaciones a la cuarta enmienda, sobre el uso de fuerza excesiva.

También una violación de la decimocuarta enmienda por presunta negación de atención médica e interferencia con las relaciones familiares, además de falta de entrenamiento y muerte por negligencia, entre otros delitos.

“Lamento que estemos otra vez aquí, porque oficiales se aceleraron demasiado y mataron a un ser humano”, dijo el abogado Luis Carrillo, en nombre de Maritza Casillas, la madre de Arturo y de los niños que dejó huérfanos.

“No le pusieron atención que él era un ser humano que no merecía este resultado”, añadió Carrillo. “Y, por ende, los oficiales dejan a una familia entera agonizando por la falta de su ser querido”, agregó el representante legal de los parientes de la víctima.

Un video difundido por el condado de Los Ángeles confirmó que, efectivamente, Arturo no era una amenaza para los agentes.

“Si no me equivoco, eso pasó como a las 2:20 a.m.”, dijo la madre de Arturo, en una rueda de prensa. “Nos notificaron hasta las 9:30 de la noche que habían baleado a mi hijo”, aseveró.

El suceso ocurrió el pasado 7 de agosto de 2023. Específicamente, en una gasolinera, ubicada en la cuadra 17400 sur de la Avenida Central, en la ciudad de Carson. Pero no fue hasta ocho meses después, que la familia entabló la demanda.

La versión policial señala que, supuestamente, Cernas estaba causando un disturbio y gritaba a los repartidores de gasolina. Se encontraba cerca de la entrada oeste —de acuerdo a las imágenes— de la estación de servicio y actuaba de manera errática.

34 year old Arturo Cernas was causing a disruption at the gas station. Responding officers know he has a potential weapon and tell him to leave it in his pocket. Arturo reaches for the gun and the cops shoot him. Turns out to be a BB gun. Press release below. pic.twitter.com/mA71ItsMDq

— Paul (@DefinesWomen) September 20, 2023