Ana Gabriel en Buenos Aires habló de Venezuela: No regresará... hasta que "no esté fuera"

La cantante mexicana Ana Gabriel hizo un concierto en Buenos Aires, Argentina, en el que aseguró que no volverá a Venezuela hasta que “no esté fuera”, mientras que hay una ola de eventos musicales internacionales en Caracas.

Durante el concierto en el Movistar Arena, Ana Gabriel vio banderas de Venezuela y rápidamente mencionó al país. En tal sentido, el público se desbordó en gritos y algarabía, para que luego la cantante dijera que no estaba en sus planes regresar.

“En el 2013 presentí y lo dije públicamente que iba a ser la última vez que yo iba a ir a ese hermoso país y así ha sido. Yo desde 2013 no he vuelto y no voy a volver hasta que esté fuera”, sentenció Ana Gabriel.

#29sep Así fue la gran ovación del público venezolano a Ana Gabriel en su concierto en Argentina y prometió no volver a Venezuela 🇻🇪 hasta que se vaya Maduro pic.twitter.com/x0kGAlqrPo — ES RE VIRAL (@esreviral) September 29, 2022

“Si pasan 10 años. Solamente voy a Venezuela a cantar, por el amor tan grande que le tengo”, sentenció Ana Gabriel en el concierto.

CONCIERTO DE ANA GABRIEL LLENO DE VENEZOLANOS

Aunque el concierto ocurrió en Buenos Aires, estuvo plagado por migrantes venezolanos que deseaban escuchar los éxitos de Ana Gabriel. Según EsReViral, el 90% del público era venezolano, aunque también hubo paraguayos, peruanos y argentinos.

Ante miles de venezolanos, Ana Gabriel cantó sus mejores éxitos, los cuales fueron coreados por todos los presentes. Simplemente Amigos, ¡Ay Amor! y Quién Como tú fueron solo algunos de los temas que cantó.

Ana Gabriel se encuentra en una gira internacional, con la cual ha visitado varios destinos de Latinoamérica. Antes de cantar en Buenos Aires, pasó por Bolivia, y ahora tendrá dos conciertos en Santiago de Chile y concluirá el 8 de octubre en Cali, Colombia.