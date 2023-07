Anuel AA muestra la cara de su hija sin el consentimiento de Yailin la más viral y desata la furia de Tekashi 6ix9ine

Anuel AA está nuevamente en el centro de la polémica, esta vez por revelar el rostro de su hija, sin consentimiento de su madre.

El miércoles, el puertorriqueño subió a su cuenta de Instagram una fotografía de su bebé, Cattleya, la cual es resultado de su relación con Yailin la más viral.

«Esa tiradera no es pa’ mi, quizás es pa’ molusco y chente o tal vez alofoke, no sé jeje pero bueno… pa’ los que hacen podcast (sic)», escribió Anuel.

Esta publicación generó gran polémica, debido a que Yailin había tomado la decisión de no mostrar a su hija en redes sociales. La cantante tenía previsto revelar su rostro cuando cumpliera 4 o 5 meses de edad.

Mientras que algunos rumores, señalan que había vendido la exclusiva de la revelación del rostro de su hija a una revista. Sea como sea, lo hecho por Anuel AA ha generado gran molestia en la madre.

El trapero Tekashi 6ix9ine no esperó para arremeter en contra de Anuel por su publicación. «Eres una rata. No es mi lugar, que Dios me perdone por este comentario, pero te pasaste subiendo esa foto sabiendo que Yailin no estaba lista», respondió.