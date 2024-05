﻿ Sexagenaria que busca hacer historia ganando el Miss Argentina reveló los secretos para mantenerse joven

Alejandra Marisa Rodríguez, una sexagenaria que busca hacer historia al convertirse en la primera mujer de la tercera edad en ganar el Miss Argentina, que se celebrará el próximo sábado 25 de mayo; reveló los secretos que la hacen lucir mucho más joven.

Rodríguez, una abogada y periodista de 60 años recién cumplidos, se ganó el derecho de participar en el concurso al ser coronada como la mujer más bella de Buenos Aires, capital argentina.

Su historia no ha dejado de inspirar decenas de titulares alrededor del mundo. Ya perdió la cuenta de cuántas entrevistas ha concedido desde su elección. “Algo totalmente nuevo para mí”, confesó.

“Este es el primer certamen en la historia que es inclusivo, en el que no importa la edad, las características físicas, las tallas, los pesos. Y eso lo hace realmente revolucionario”, agregó la fémina.

Rodríguez afirmó que el participar en concursos de belleza «nunca fue un sueño para mí”, según lo reseñado por la revista colombiana Semana.

Hasta entonces, su única experiencia en ese sentido no pasaba de “un certamen del colegio, en la secundaria, algo muy barrial, donde terminé de primera princesa”.

“Siempre las chicas tenemos la fantasía de los certámenes de belleza, pero cuando yo era pequeña era muy tímida, jamás lo hubiera pensado, solo los veía por televisión en mi casa. Me alentaron para ser modelo, pero me daba timidez”, cuenta Alejandra, que se impuso entre otras 33 concursantes en Buenos Aires este año, que incluyó a una mujer mayor que ella, de 75 años.

SUS TIPS PARA MANTENERSE JOVEN

Alejandra se toma los halagos con mesura, sin embargo reveló sus secretos para mantenerse joven.

“Creo que en parte se debe a una buena alimentación y a que hago ejercicio de manera regular, unas tres veces a la semana. Soy vegetariana, consumo frutas y verduras y en la dieta no incluyo azúcares ni harinas”, aseguró.

Señaló, igualmente, que la soltería y el no tener hijos han sido otros “secretos de belleza” para su inesperada juventud.

La Miss Buenos Aires está divorciada desde hace algunos años y actualmente no tiene una pareja. “Y eso también ayuda, el no tener ese tipo de preocupaciones”, reiteró.

Por último confesó que no tiene rutinas de belleza extremas. “Me cuido con la alimentación, me gusta comer muy sano. En lo posible, comer comida orgánica, sé que no es de fácil acceso, pero intento encontrarla, comida agroecológica por ahí se consigue un poco más fácil. Y uso cremas buenas desde que era muy chica”.