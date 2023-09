«Bebé qué fue»… la divertida reacción viral de Cardi B cuando la confundieron con Karol G en programa en vivo

La rapera estadounidense Cardi B se viralizó por la divertida reacción que tuvo en pleno programa en vivo este viernes, 8 de septiembre, cuando una radioescucha llamó y la confundió con la cantante colombiana Karol G.

“Aló, Karol G”, dijo una mujer que llamó al Vacilón de la Mañana y todo el equipo rompió en carcajadas. “¿Cómo que Karol G? Cardi B”, dijo uno de los conductores, mientras que la rapera reía.

“¿Bebé qué fue?”, respondió de inmediato Cardi B en alusión a la famosa canción de Karol G con Shakira, llamada TQG.

“Bueno, le deseo un triunfo más en la presentación de hoy”, insistió la mujer en la llamada, señalando el concierto que tendría la colombiana la noche de este viernes en Miami.

“Ella es una gran artista. Todas las canciones que ella pone (son buenas)”, dijo Cardi B sobre la cantante colombiana.

CARDI B HABLA ESPAÑOL

Cardi B es de padre dominicano y madre trinitaria, pero nació en Nueva York y creció en Estados Unidos. Sin embargo, esto impidió que se mantenga en contacto con su lado latino y hable español muy bien.

“Claro que hablo español. ¿Qué crees que estoy hablando?”, dijo Cardi B después de que uno de los locutores le hizo una pregunta en inglés. Además, cuando le dijeron que estaba “cambiada”, la cantante reveló que se ha hecho dos liposucciones.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: «A ELLA LE GUSTA LA FIESTA»… FILTRAN DETALLES CANDENTES SOBRE DIVORCIO DE JOE JONAS Y SOPHIE TURNER

“La última vez que yo vine, no tenía dos hijos. Así que el cuerpo ha cambiado. Tampoco me había hecho lipos”, afirmó. “Por cada muchacho (que tengo) yo me hago una. Me levanté las nalgas, porque el último (bebé) me las tumbó”, afirmó.

Ante las críticas por las letras de sus canciones, Cardi B afirmó que la gente debe cuidar a sus hijos. “¿Quién está criando a los hijos míos? Yo. Es inevitable que tus hijos escuchen tus canciones, pero yo les digo que no repitan las (malas) palabras”, acotó.