El mensaje que publicó la esposa de Juan Pablo Raba en medio del escándalo de acoso que rodea al actor

En medio de la polémica que rodea al actor Juan Pablo Raba tras las acusaciones de acoso que reveló la presentadora de televisión venezolana Joseline Rodríguez mientras estaban en Radio Caracas Televisión (RCTV), su esposa Mónica Fonseca, envió un mensaje a todos sus seguidores.

«Yo veo a mi querida y sagrada familia. Aquella a la que he honrado, acompañado y prometido a Dios nunca abandonar, siempre que me lo permita. Me agrada cumplir mis promesas y esta familia es el resultado de un trabajo constante de apoyarnos mutuamente en nuestro crecimiento colectivo, día a día», dijo a través de su cuenta de Instagram.

A pesar de que no se pronunció directamente sobre la polémica, la actriz decidió publicar una fotografía de ella con su esposo y sus dos hijos.

«No buscamos ser un ejemplo, sino hacer que nuestro paso por esta vida sea más liviano pero significativo. No queremos que se convierta en una carga pesada, en ataduras que nos traigan infelicidad o inquietudes», dijo.

Asimismo, Mónica Fonseca ratificó el amor que siente por su familia.

«Esta familia se abraza, se ama, se acompaña, se transforma y aprende de las experiencias de cada uno de los miembros que la conforman. Hemos estado juntos en este viaje durante 12 años y hemos crecido en el camino», acotó.

«Sin duda, hacer las cosas bien es una responsabilidad que requiere de esfuerzo, dedicación y fuerza. Estamos comprometidos con ello desde siempre», prosiguió.

Para finalizar, valoró todo el cariño que ha recibido por parte de sus seguidores durante estos años.

«También a aquellos que han comenzado a formar parte de nuestra familia recientemente. Siempre leo sus mensajes con atención. Ustedes, hacen parte de lo que veo aquí. Hacen parte de nuestra historia», concluyó Fonseca.

LO QUE HABÍA DICHO JUAN PABLO RABA

Durante una breve conversación con el programa televisivo, Lo Sé Todo, Juan Pablo Raba, afirmó que el caso lo tienen sus abogados y muy pronto emitirá una comunicación sobre la situación

«No quiero manifestarme en este momento con una entrevista porque lo que acaba de ocurrir es grave porque involucra tanto mi vida personal como laboral», dijo el actor, según lo dio a conocer el presentador del programa.

Toda esta polémica se desató cuando la actriz Joseline Rodríguez afirmó que el actor la acosó cuando era nueva en Radio Caracas Televisión.

El actor colombiano, Juan Pablo Raba, respondió brevemente sobre las acusaciones de acoso realizadas por la presentadora de televisión venezolana Joseline Rodríguez. Video: losetodocol Amplía los detalles aquí 🌱👇https://t.co/5e5wdshrFB pic.twitter.com/fa9CEUuwoZ — Caraota Digital (@CaraotaDigital) August 16, 2023

Según el relato de Rodríguez, se lo encontró en el pasillo del canal y entablaron una breve conversación en la que el colombiano le dio la bienvenida. Posteriormente, la invitó a que conociera el set donde grababan las novelas.

«Me lo encontré y me saludó, me preguntó que si era nueva, le dije que sí que estaba en Radio Rochela. Me dijo que si conocía los estudios y el canal. Le contesté que no y me dijo que si quería me podía llevar a los estudios donde grababan las novelas. Dije que sí que me encantaría, pero al entrar a un estudio debes abrir una puerta muy pesada, quedas como en un cuarto oscuro y después entras a otra puerta. Cuando pasé ese hombre me pegó contra la pared y quería darme los besos y meterme mano. Como pude lo empujé, salí corriendo y me fui a llorar. Las vestuaristas me preguntaron que me pasaba, les dije que el colombiano me intentó agarrar y me dijeron cállate, nos digas nada que si hablas de esto te van a botar a ti», aseveró.