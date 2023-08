«Cocina con Visión» La chef Yasmely Hernández quiere inspirar

En el suculento mundo de la gastronomía, hay nombres que brillan tan intensamente como el de Yasmely Hernández, una chef extraordinaria que ha dejado una marca imborrable en la escena culinaria durante más de una década y media. Su apasionada dedicación a la cocina y su innovadora visión empresarial la han convertido en una figura influyente y una fuente de inspiración para jóvenes cocineros aspirantes.

Con más de 16 años de experiencia en el mundo gastronómico, la venezolana Yasmely Hernández ha demostrado ser una chef con un talento innato y una creatividad sin límites. Pero su camino no se limita únicamente a ser una chef excepcional; también es una exitosa empresaria que ha llevado sus sueños a la realidad a través de la apertura y administración de restaurantes que han capturado los corazones y paladares de comensales en todo el país.

«Como Chef apasionada y dueña de restaurantes exitosos, a lo largo de mi carrera he tenido el privilegio de colaborar y aprender de diversas celebridades dentro de la industria gastronómica», comenta Yasmely. «Estas experiencias han sido fundamentales en mi crecimiento y éxito. He trabajado con marcas líderes en la industria, como Panna Express y Aleana Bakery, así como con reconocidos chefs internacionales como Jordianali Pastry Chef, Chef José Pirela y Chef José Rios. A través de estas colaboraciones, he tenido la oportunidad de formar parte de equipos creativos y desarrollar ideas innovadoras.»

View this post on Instagram A post shared by La Crema Food And Grill (@lacremafoodandgrill)

Además de su trayectoria impresionante en el ámbito empresarial y las colaboraciones con marcas y chefs renombrados, Yasmely también está comprometida en guiar y empoderar a la próxima generación de cocineros. Su iniciativa «Cocina con Visión» ha brindado a jóvenes chefs la oportunidad de aprender de su experiencia y conocimiento acumulado en el negocio de la restauración. Con este programa, Yasmely comparte valiosas lecciones sobre la gestión de restaurantes, la creación de menús únicos y la importancia de la pasión en cada plato.

Las alianzas estratégicas con marcas emergentes, como Color Tasty, Sazon 21 Healthy, Arepa Lover Miami, Arepa Burguer NY, La museum y Bocaditos Bakery, han consolidado su papel como visionaria en la industria, al tiempo que ha continuado sorprendiendo a los paladares más exigentes con su habilidad para fusionar sabores y texturas.

En definitiva, Yasmely Hernández es mucho más que una chef y empresaria exitosa; es una fuente inagotable de creatividad y un faro de inspiración para aquellos que sueñan con adentrarse en el emocionante mundo de la gastronomía. Su compromiso con la excelencia culinaria, su enfoque en la colaboración y su deseo de impartir conocimientos hacen de ella un modelo a seguir para las generaciones venideras de cocineros y emprendedores.