EN VIDEO: La respuesta de J Balvin a Bad Bunny después del dardo que le lanzó en su nuevo álbum

Después que Bad Bunny mencionara a J Balvin en ‘Thunder y Lightning’, un tema del nuevo álbum del boricua titulado «Nadie sabe lo que pasará mañana», el colombiano se refirió al dardo que le lanzó, el cual confesó lo dejó extrañado.

En la canción, que es una colaboración con Eladio Carrión, Benito dice: «Ustedes me han visto, siempre ando con los mismos, mientras ustedes son amigos de todo el mundo como Balvin».

Ante esto, el intérprete de ‘Mi gente’ habló de ello en un live de Instagram. Señaló que estaba «extrañado por ‘la vuelta'».

«Nos apoyamos mutuamente, hicimos otra historia, creamos una historia nueva, creo yo, dentro de la música. No entiendo lo que pasa por la mente, realmente no entiendo, pero yo sé que el que yo conozco, parce, es una buena persona. Así que realmente a mí eso me tiene extrañado», exclamó J Balvin.

Uy papi eso me dejó jodidopic.twitter.com/7cqr9TVzzz — 𝑴𝒂𝒕𝒆𝒐 (2-1) (@Mateh__) October 13, 2023

SHAKIRA Y KAROL G TAMPOCO SE SALVARON

El ‘Conejo malo’ publicó a la media noche del 13 de octubre su nuevo álbum y provocó incluso que Spotify colapsara por un momento dado la gran cantidad de oyentes.

El proyecto musical, que cuenta con 22 temas, sigue siendo el boom en redes sociales y da mucho de qué hablar. Una de las cosas que ha hecho que el álbum esté en el tema de conversación no es solo su dardo J Balvin. También dedicó frases a otros exponentes del género como Shakira y Karol G.

En la pieza musical de nombre ‘Los Pits’, Bad Bunny hace alusión a Shakira y su éxito ‘Bzrp Music Sessions, Vol. 53’. Una de los fragmentos más populares de ese boom de la música fue «Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan». Pero el ‘Conejo Malo’ le cambió la perspectiva: «Ahora los hombres lloran, sí, pero sin parar de facturar». Esto no pasó desapercibido visto que parece una clara respuesta a la canción de la colombiana

En la pista ‘Vuelve Candy B’, entre tanto, se refiere a la también neogranadina Karol G. Allí, describe cómo la palabra «Bichota» evolucionó en su significado, mérito de la cantautora colombiana, al hacerla un sinónimo de empoderamiento femenino. Al respecto, Bad Bunny dice: «Ey, vengo de PR, de donde salen las verdaderas bichotas».