EN VIDEO: El atrevido ‘blooper’ de Karol G donde enseñó de más y dio de qué hablar

Karol G inició su tour «Mañana será bonito» y en el marco de esa gira dio de qué hablar luego que en pleno concierto tuviera un atrevido ‘blooper’ donde enseñó de más, momento el cual quedó en video y se hizo viral.

La colombiana se presentó en el Allegiant Stadium de Las Vegas, EEUU, donde una multitud la aclamaba. Disfrutaban, cantaban y bailaban con cada tema de su repertorio musical.

Sin embargo, más allá de sus éxitos musicales, hubo un hecho que no pasó desapercibido. En su presentación del pasado viernes, «La Bichota» estaba entonando su pieza «Cairo». Al unísono, se movía sensualmente con el ritmo de la canción.

Cuando empezó a hacer un movimiento de caderas, la falda de Karol G se desabrochó en su parte delantera. No obstante, la intérprete no se dio cuenta al instante, por lo que siguió bailando.

En el material difundido en redes, se pudo ver cómo su prenda comenzó a abrirse un poco más. Pero fue en ese preciso momento donde se percató y se abrochó nuevamente, sin detener el show.

Karol G y leve percance en pleno show pic.twitter.com/LpuceNP4fL — ShowMundial (@ShowmundialShow) August 12, 2023

Tal episodio solo quedó en un pequeño susto. Aun así, sus seguidores en redes sociales destacaron su compromiso al enmendar lo sucedido pero sin interrumpir el espectáculo, reseñó El Heraldo de México.

Tras complacer al público de Las Vegas, ahora Karol G tendrá un nuevo compromiso en Santa Clara este lunes. Después, lo dará todo una vez más en Los Ángeles, Miami Houston y San Antonio.

NUEVO TEMA CON UN ¿DARDO A ANUEL?

Esta misma semana, Karol G estrenó su nuevo tema llamado «Mi ex tenía razón», una canción con la que la colombiana estaría respondiendo a las indirectas de Anuel AA y enviando un mensaje a su pareja Feid.

En ella, la cantautora dice: «Mi ex tenía razón cuando dijo que nadie me lo hará como él. ¿Pa’ qué le digo que no? Si me lo hace mejor, todo me gusta al lado de ti (…) me sentía fea como Betty y ahora estoy pretty (…) no sé por qué carajos fue que lloré si ahora me doy cuenta que fui yo la que coroné contigo mi amor».