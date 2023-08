EN VIDEO | El incómodo momento que vivió la actriz Drew Barrymore en una entrevista por un fan acosador

La actriz y presentadora Drew Barrymore vivió un momento de tensión durante una entrevista llevada a cabo en vivo en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos.

A través de redes sociales se ha viralizado el momento en el que ocurrió un presunto acto de acoso. La presentadora está en su programa de entrevista conversando con la estrella de Sex Lives of College Girls, Reneé Rapp, cuando un hombre intentó subir al escenario.

Todo comenzó cuando en plena entrevista un hombre de la audiencia gritó el nombre de Drew. En ese instante, la actriz de Charlie’s Angels hizo una pausa a la conversación y respondió «¡Oh, Dios mío, sí, hola!».

No obstante, no le dio mayor importancia e intentó seguir con la entrevista. Pero la situación no tardó en salirse de control y el sujeto se acercó al escenario, llamando a Drew por su nombre completo y con aparentes intenciones de subir.

«Sabes quién soy», dijo, mientras dos miembros del equipo de seguridad le impedían el paso. Por su parte, Reneé se puso de pie y salió del escenario junto a Drew.

«Necesito verte en algún momento mientras estés en Nueva York», añadió el hombre que luego fue identificado como Chad Michael Busto, un sujeto conocido por sus múltiples cuentas de Twitter y por haber stalkeado a otras celebridades como Amber Heard.

Al cabo de unos minutos, que lograron sacarlo del recinto, tanto la presentadora como la entrevistada regresaron al escenario.

«Bueno, tengo una nueva forma de definir lo sexy que eres. Y es porque te pones muy protectora. Esto ha sido como ‘El guardaespaldas’ y tú eres mi Kevin Costner», expresó Barrymore a Rapp.