EN VIDEO | El momento en que famoso rapero estadounidense se desploma y muere durante presentación en un bar

Milton Powell, un famoso rapero de Houston conocido como «Big Pokey», murió en la madrugada de este domingo durante una presentación sorpresa que realizó en un bar en Beaumont, Texas.

En videos que circulan en las redes sociales se ve el momento exacto en que el cantante se desploma cuando tenía el micrófono en la mano e iba a dirigirse al público.

Big Pokey se puso el micrófono frente a la boca y se escuchó como da un gran suspiro, antes de desmayarse e impactar con la baranda que estaba detrás.

La policía de Beaumont fue enviada al lugar para ayudar a los bomberos y los servicios de emergencia quienes le prestaron asistencia desde las 12:03 am hasta las 12:43 am de este domingo.

Man Big Pokey just passed out while performing! #bigpokey pic.twitter.com/qB09YfTLlS

— Black James (@blackjamesss) June 18, 2023