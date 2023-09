EN VIDEO | Las lágrimas de Miguel Moly al mencionar a su hijo Jonathan: «Me dolió que hablara así de mí, no me lo merezco»

Tras los recientes comentarios que realizó su hijo Jonathan en los que lo criticó por mostrar su nuevo romance a días de haberse separado y además de hablar de él en su documental, el cantante Miguel Moly decidió romper el silencio y enviar un mensaje al intérprete de «Sayonara».

«El video me dolió porque había tanta gente importante allí y no fue la mejor manera de expresarse de su papá (…) no entendí si es que quería que su video lo viera más gente, pero de nada vale hacerle eso a tu papá porque habla mal de mí, diciendo esas cosas fuera de lugar. Él me dijo que ese era su documental y le dije bueno hijo habla de ti y tus cosas y no de mí y mucho menos en esos términos. No me lo merezco», indicó entre lágrimas.

Asimismo, aseguró que no entiende por qué su hijo no le contó sobre lo que estaba sintiendo y decidió sacarlo a estas alturas.

«Nosotros hablamos de tantas cosas y si él tiene ese tipo de remordimiento porque en una parte (del documental) dice que no me guarda rencor, ¿por qué nunca me lo dijo? Le hubiese explicado tantas cosas, pero siento que escuchó una sola parte de la historia y una mentira dicha mil veces se convierte en verdad«, expresó en entrevista a Luis Olavarrieta.



En ese sentido, Miguel Moly se preguntó: «¿Cuál trauma tiene Jonathan que le pude haber causado yo, si es muchacho perfecto a simple vista? Por supuesto yo no soy una persona perfecta y todos cometemos errores, pero no siento que haya sido tan grave para sacar eso a estas alturas del partido».

«No lo voy a entender y no soy solo yo. Muchas personas que lo quieren a él no están de acuerdo con eso. La palabra disculpa es muy bonita y ojalá algún día exista algo como eso en él y tenga de la humildad para hacerlo. Es de muy mal gusto hablar de sus hermanos», mencionó.

Miguel Moly consideró que hizo un papel como papá muy importante porque no solo le enseñó el amor por la música, sino el respeto a la gente, la humildad y la sencillez.

«Hay que tener humildad en todo sentido. No podemos creer nuestra propia carrera es más valiosa que la de otra persona, a pesar que sea su propio padre. Hay que tener mucha humildad para hacer un documental tan importante en su carrera con solo 30 años. Yo tengo la edad que tengo y no lo he hecho, pero manejar esa parte de esa forma no me hizo muy feliz. Pero no voy a responder a esas cosas porque es mi hijo, y porque no es mi estilo. El tiempo es el mejor amigo para resolver las cosas», afirmó.

Entre los consejos que le da a Jonathan Moly es que pase mucho tiempo con sus hijos porque crecen muy rápido. «Disfrútalos y nunca te arrepentirás», señaló.

LA VIDA PERSONAL DE MIGUEL MOLY

El cantante expresó que es una persona que siempre demuestra lo que siente. «Si yo estoy feliz y enamorado, voy a publicar fotos con mi novia o esposa. Quiero transmitirle cosas bonitas a la gente para que también puedan ser felices y si están atravesando un problema, yo pongo una frase que les llega. Soy una persona que me gusta ayudar a los demás», acotó.

Miguel Moly destacó que ha estado acostumbrado a mostrar su vida privada, pero que «las cosas no sean felices eternamente es otra cosa. He demostrado con el tiempo, que no soy una persona inestable, soy de relaciones duraderas».

Aunque no mencionó a su exesposa Wendy Villalobos, Miguel Moly comentó que «uno nunca se espera que vayan a pasar reveses. Brindas apoyo a una persona, haces que tenga muchos seguidores y recibes después ataques. Eso es desagradable, pero la vida es como es. Gracias a Dios tenemos gente bonita que está tratando de defender nuestros intereses y que la verdad salga a la luz».

El artista resaltó jamás hubo violencia contra Villalobos. «Tengo mi conciencia tranquila, me pueden hacer pruebas del polígrafo. Por el contrario la violencia la recibí yo muchas veces. A veces uno siente que perdonando ese tipo de cosas la situación va a mejorar, pero termina siendo un cuchillo para tu pescuezo. Lo que ella hizo no está bien».

«No hay cosa más bonita que pedir disculpas, yo cada vez que cometo un error, pido disculpa. Hay gente que ofende y hace cosas horribles y son incapaces de pedir disculpas y eso siento que es una falta de humildad», dijo.