«Es un tramposo y voy a darle muerte», asesino de reconocido urólogo en Colombia reveló los motivos de su crimen en un diario

Las autoridades de Colombia revelaron nuevos detalles del asesinato del urólogo Juan Guillermo Aristizábal en Medellín, luego que un expaciente de nombre John Ferney Cano González dejara un diario de casi 400 páginas en el que escribió con exactitud que planeaba acabar con la vida del galeno al sentirse estafado por él.

Para poner en contexto, todo comenzó cuando Cano González irrumpió en el piso 9 de un edifico para acabar con él. Por ende, inicio un tiroteo donde además de matar al médico, hirió a su asistente. Luego, se encerró en otro consultorio y lo incendió. Cuando la policía arribó al sitio, lo halló muerto tras dispararse en la cabeza.

​

Pese a que inicialmente se conocieron pocos detalles del crimen y las motivaciones del homicida, a los días se filtró un escrito. En él, el sujeto reveló la atrocidad que iba a cometer y las razones que lo llevarían a ello dado que calificaba al doctor de «tramposo».

El manuscrito llevaba por nombre «Memorias de un loco sensible». Allí, el hoy occiso explicó que era paciente del urólogo pero que además recibía ayuda psicológica. Además, detalló que desde hace tres años más o menos venía amenazando al profesional luego de haber dejado de ser atendido por él.

​

En ese diario de 369 páginas, el asesino relató aspectos de su vida y un problema de salud relacionado a su pene en 2022. Esto lo llevo a recurrir a los servicios de la víctima. En detalle, Cano reveló que tenía un dolor en la punta de su pene y carecía de libido sexual.

Esto dio paso a varios diagnósticos, cirugías y tratamientos. Sin embargo, según el autor, esto no mejoró su salud; por el contrario, afectó su vida tanto en lo físico como lo mental.

PÁGINA 353, DONDE REVELA SUS PLANES

En la página 353, comenta que el urólogo lo echó de su consultorio. Esto desató en él un odio enorme hacia esa persona y en consecuencia iba a tomar represalias, reseña El Tiempo.

​»Mi objetivo ahora es darle muerte a ese infame urólogo. Él me engañó, ahora deberá pagar. Es un vil tramposo aprovechado. Alguien tiene que frenarlo y estoy dispuesto a pagar el precio que sea necesario, incluso si tengo que pagar con mi vida», devela Cano en el diario.

El libro cierra con una carta dedicada a su hermano donde anuncia que asesinará al galeno. Con fecha del 29 de febrero pasado, Cano tuvo 49 días para preparar el crimen.

«Mis últimos tres meses han sido verdaderamente horribles. Mi dolor me ha llevado al límite. Ni siquiera sé cómo he podido aguantar tanto tiempo. Todos mis esfuerzos han sido en vano. Me siento más que cansado. Ya he tenido suficiente», reza la misiva.