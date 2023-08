«Estupor, indignación e impotencia», los dardos que le lanzaron a Jean Carlo Simancas por entrevista donde habló de Maye Brandt

El periodista de farándula Diego Kapeky arremetió en contra del actor Jean Carlo Simancas, después de que este habló sobre su relación con la fallecida reina de belleza Maye Brandt.

Kapeky sostuvo que sintió “estupor, indignación e impotencia” cuando vio la entrevista de Simancas hablando sobre Maye Brandt, quien fuera su amiga cercana por muchos años. “Mintió descaradamente sobre la muerte de nuestra inolvidable Miss Venezuela 1980”, aseveró.

“El señor Simancas no habló sobre las verdaderas razones del suicidio, toda la responsabilidad se la endosa a la prensa, cuando él tiene una cuota muy alta en el hecho. Maye no fue feliz con él y él lo sabe”, sentenció.

Durante la entrevista con Luis Olavarrieta, Simancas afirmó que Maye Brandt fue “su gran dolor, su gran pérdida”. Sin embargo, Kapeky sostuvo que el actor no fue sincero con su historia y “obvió muchos detalles sobre el proceso que vivió” la modelo.

“Cuando Maye murió no era ni la sombra de lo que era. Su deterioro era notorio. Dejó de maquillarse, él se lo prohibió. Estaba anulada. Iba a mi casa a ver las revistas de farándula porque, según él, fue una decisión de mutuo acuerdo no comprarlas”, dijo.

MAYE “TENÍA PROHIBICIONES”

Según Kapeky, Simancas “mintió” durante la entrevista y no contó que le “prohibió” varias cosas a la modelo. En tal sentido, aseguró que el actor no le permitió trabajar más en modelaje o “entrar a un cuarto” de su propia casa cuando él estaba reunido.

“Maye 15 días antes de morir nos visitó a mi hermano y a mí y yo quedé impactado de lo delgada y deteriorada que estaba. ¿Él que vivía con ella no lo notó?”, dijo. “¿Él no se dio cuenta?”, acotó sobre la inesperada muerte de la modelo.

Kapeky cuestionó que Simancas responsabilice a la prensa por el trágico desenlace de Maye. “Cada quien con su conciencia, pero a mí que no me vengan con cuentos. Él dice que Maye fue su dolor. Yo no le creo”, concluyó.

Simancas aseguró hace pocos días que todavía no lograr comprender la muerte de Maye. “Fue un golpe demasiado tremendo y son demasiados años pensando en la misma tontería, sabiendo que no lo iba a solucionar jamás”, dijo en la entrevista.

La muerte de Maye Brandt conmocionó a todo el país. La modelo se casó con Simancas en julio de 1981 y poco después de un año se quitó la vida en su casa en el municipio Baruta, en Caracas. Algunos responsabilizaron a su esposo por lo ocurrido.