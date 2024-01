﻿ Fiestas, música y mucho glamour: Así celebraron los famosos la llegada de 2024

Muchos famosos no dejaron de lado sus redes sociales durante las fiestas de Año Nuevo y es que decidieron publicar imágenes de sus celebraciones.

«Que la magia del Año Nuevo llene vuestros días de amor, alegría, salud, armonía y sus noches de sueños cumplidos. ¡Feliz 2024 a todos!», escribió Georgina Rodríguez, pareja del futbolista Cristiano Ronaldo.

La cantante venezolana Daniela Barranco publicó una fotografía para despedir el 2023 y darle la bienvenida a un nuevo año con un hermoso vestido blanco.

El actual campeón del mundo, Lionel Messi, también decidió publicar una fotografía junto a su familia.

En medio de las polémicas que se registraron a finales de 2023, Yailin la más viral despidió el año junto a Cattleya, su hija con el cantante Anuel AA.

«Adiós 2023 no me quejo de nada fuiste mi mejor año porque me diste a mi hija Cattleya, lo más hermoso y lo que más amo en mi vida. Bienvenido 2024 aquí estoy lista para ti, con actitud, positiva vivirlo mejor que ayer. Afrontando los retos que se me presenten porque se que Dios estarás conmigo como siempre», acotó.

Asimismo, la actriz Lindsay Lohan deseo que 2024 sea un año bendecido para todos sus seguidores. «Que esté lleno de amor, buena salud, paz y felicidad. Lleno de gratitud», expresó.

La modelo venezolana Ninoska Vásquez publicó su increíble look para recibir el 2024 y deseó grandes cosas para sus seguidores.

Los actores Yuvanna Montalvo y Juan Carlos García derrocharon amor y elegancia para recibir el Año Nuevo. Así como los actores Sabrina Seara, Daniel Elbittar, Gabriel López y Fabiola Arace.

Los cantantes Manuel Turizo y Dua Lipa también celebraron por todo lo alto.