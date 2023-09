Golpes, drogas y amenazas de muerte: Las nuevas y escandalosas declaraciones de Alicia Machado contra José Manuel Figueroa

La actriz y exreina de belleza venezolana, Alicia Machado, reveló nuevos detalles de los momentos de terror que vivió junto al cantante José Manuel Figueroa, quien es hijo de Joan Sebastian.

«Yo tengo una muy mala experiencia con José Manuel Figueroa. Es un tipo exageradamente violento y a mí nunca en la vida me había levantado la mano. Un hombre que violenta físicamente y mentalmente a una mujer es por una enfermedad», expresó.

En ese sentido, recordó que cuando pasaron los hechos ella tenía poco tiempo de haber llegado a México y ocurrió precisamente el día de su cumpleaños cuando le preguntó al artista si iban a salir.

«Él esa noche creo que se había ido de fiesta y no sé cuántas drogas se metió, pero cuando entré a la cocina de su casa él estaba fregando. Llegue por atrás y le pregunté que íbamos a hacer porque mis amigos me estaban organizando una fiesta en la Ciudad de México y de repente el hombre, que tiene una mano enorme, se volteó y me vuela una cachetada de la nada. Yo ruedo y me pego contra la pared de la cocina y me quedo en shock. Pero este hombre se viene encima de mí y me empieza a dar patadas en el suelo», comentó.

Alicia Machado revela que José Manuel Figueroa la golpeó y la amenazaba de mu3rt3 😨 pic.twitter.com/Suq4DW8dLZ — La Comadrita (@lacomadritaof_) September 8, 2023

Asimismo, contó que, luego del grito que dio, un amigo que estaba en la casa salió corriendo y lo empujó. «Le dijo ¿qué estás haciendo? Yo me quedé sin voz, estaba temblando, fue algo muy traumático y horrible. Cuando él (José Manuel) se da cuenta de que yo voy a salir corriendo, no sé si pensó que iba a ir a la policía a denunciarlo, agarró una piedra enorme y se la lanzó a mi camioneta y rompe el vidrio de atrás».

La venezolana sostuvo que tras lo ocurrido se sentía aterrada porque no quería que le quitaran su trabajo. Sin embargo, comenzó a recibir amenazas de Figueroa. «Me empezó a llamar y a decirme que haría todo para que me sacaran de México, me quitaran la residencia y me deportaran. Y uno sabe las relaciones y contactos que tiene esa persona», aseveró.

LA AGRESIÓN DE JOSÉ MANUEL FIGUEROA A ALICIA MACHADO

Alicia Machado acotó que los hombres como José Manuel Figueroa enamoran a las mujeres enviando flores y mariachis, pero el día que menos se imaginan te agreden.

«Yo esto nunca lo había hablado, pero ya me vale madre porque cuántas veces me va a amenazar de muerte», aseguró la venezolana en el programa Secretos de las Indomables junto a Paty Manterola, Yuri y Ninel Conde, quien en una oportunidad también fue pareja de Figueroa.

Además, mencionó que el hombre que golpea a una mujer tiene dos grandes problemas. «Un gran complejo de inferioridad porque no puede ser igual de cabr… con otro varón o son homosexuales y por su situación no pueden (decirlo) y su manera de sacar el odio hacia esa energía femenina es agredirla (…) Yo nunca entendí por qué ese tipo no está preso. Si yo fuera la roca por un día buscaría a ese cabr… y como un papelito lo tiro».

«A esos cabron… tú agarras y le das un tiro en una pierna y no vuelven a golpear más nunca a una mujer. Después dicen ¿por qué las mujeres tenemos armas? Porque te tienes que defender de gente así», dijo.

EL VUELO A VENEZUELA

Alicia Machado expresó que luego de los momentos de pánico que vivió decidió tomar un vuelo a Venezuela. «Llegué a casa de mi mamá y me metí en mi cuarto donde me quedé encerrada. Yo tenía moretones por todos lados y no quería que nadie me los viera», apuntó.

Sin embargo, luego de tanto insistir le contó a su madre y su padre lo que había ocurrido. «Después mis tíos, mi primo, mi hermano y mi papá se querían ir en un avión a México porque lo iban a matar», recordó.

«Joan Sebatian, que en paz descanse, habló con mi mamá y ella le dijo que eso no se le hace a su hija (…) pero yo no iba a permitir que de ninguna manera mi familia se expusiera de esa forma», puntualizó.