Habló Marian Valero y dio detalles sobre polémica con la justicia venezolana

Este martes 12 de marzo habló la actriz Marian Valero y dio detalles o su versión sobre la polémica con la justicia venezolana. En concreto, respondió a la acusación de la que es señalada por presunta extorsión en una investigación que adelanta el Ministerio Público (MP).

Por medio de un video publicado en su cuenta de Instagram, la artista venezolana aseguró que es completamente inocente y pidió a las autoridades que le permitan defenderse a través de sus apoderados en Venezuela. Esto último, porque ella se encuentra en Estados Unidos.

“Considero que han sido vulnerados mis derechos. Mis derechos fundamentales como ciudadana venezolana, establecidos de manera clara tanto en la Constitución de Venezuela, así como en las leyes vigentes de mi país, el derecho a la defensa y el derecho al debido proceso. En ese sentido, mi equipo legal, tanto en Venezuela como en los Estados Unidos, encabezados por el doctor Richard Díaz, trabajan arduamente en la resolución de esta situación”, acotó.

Asimismo, negó conocer a la señora Carmen Sánchez. Esta ciudadana denunció, a través de una entrevista realizada por un portal nacional, el haber sido extorsionada por una red. En la misma involucró a Valero y otras artistas venezolanas.

Afirmó, además, que tampoco conoce a Humberto Esteva ni a Ruth Suárez, quienes con Sánchez denunciaron la presunta extorsión.

SOBRE VDIGITAL24

En relación con su vinculación con la empresa «Vdigital 24», dijo que, fue contratada para ser imagen del portal e incluir contenido de entretenimiento. Aseveró que por ese motivo poseen sus datos bancarios en los Estados Unidos.

Expuso que como VDigital24 nunca obtuvo beneficios económicos, sus dueños le ofrecieron 25% de las acciones para seguir creando contenido y hacer para el portal algunas entrevistas. Una propuesta, que aceptó.

«(Eso) no me daba la posibilidad de manejar ni la parte administrativa ni las redes sociales, no tenía acceso al contenido de las mismas. Son sus dueños quienes, de haberse cometido algún delito y que tienen relación con Ruth Suárez, porque en una oportunidad hablé con la señora Del Valle y me lo confirmó, (deben dar explicaciones). Porque yo jamás autorizaría el uso de cuentas para negocios entre terceros, y menos ilícitos. Y cabe destacar que actualmente no tengo acciones ni pertenezco al portal VDigital24″, manifestó.

La actriz señaló que «es bastante delicado e irresponsable» que durante la entrevista con un medio venezolano, la empresaria Carmen Sánchez haya asegurado que existe una red internacional de extorsión.

También rechazó que se afirme que esa red está conformada por artistas venezolanos. Y, además, que se haya mencionado a Carolina Perpetuo y Scarlett Ortiz.

«Esa es otra calumnia y, de existir una red, créanme que ninguna de nosotras pertenecemos a ellas», afirmó.

SOBRE EL CASO

A Marian Valero la denunció Carmen Sánchez, quien aseguró que la actriz forma parte de la directiva de VDigital24. Se trata presuntamente de un medio en el cual se publicaba presunta información falsa de ella y su familia desde 2017 con el objetivo de extorsionarla.

«Expusieron a mi familia, mi empresa, mis hijos. Han causado un daño patrimonial, físico y mental», expresó Sánchez.

La mujer explicó que recibió correos electrónicos amenazantes, en los cuales se le exigían grandes sumas de dinero. Esto, para evitar ser difamada como «la reina de la carne». También afirmó que la «presionaban» para que no fuera vinculada con actividades de corrupción en el país.

«En abril de 2023 me enviaron un correo solicitando una gran cantidad de dinero (500.000 dólares) para no publicarme como la reina de la carne y testaferro de unas figuras públicas, que no voy a mencionar acá, y dicen que tenía vínculos con las cosas (sobre corrupción) que estaban pasando en ese momento en el país. Toda una trama y mucha información errada para poderme presionar», dijo.

ORDEN DE APREHENSIÓN E INTERPOL

En consecuencia, el fiscal general, Tarek William Saab, emitió el domingo 3 de marzo una orden de captura y solicitud de alerta roja de Interpol contra la actriz venezolana.

Precisó que Valero es investigada por los supuestos delitos de Extorsión Agravada, Incitación al Odio y Asociación para Delinquir.

Además de Valero, los ciudadanos Humberto Estaba y Ruth Suárez también son solicitados por el mismo caso.

Según Saab, las tres personas conforman una presunta mafia dedicada a la extorsión y escarnio público.

«Dicha mafia extorsiona a sus víctimas con exponerlos al escarnio público a través de publicaciones difamatorias en redes. Si los mismos no les transfieren altas cantidades de dinero en dólares», expresó a través de su cuenta en Twitter (X).