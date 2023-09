¿Hay planes de boda? Zendaya habló de su relación con Tom Holland y la foto del anillo que desató especulaciones

Una publicación de Zendaya en Instagram Stories desató rumores de compromiso con Tom Holland. La actriz publicó una foto en la que se podía ver un anillo en su mano derecha, lo que llevó a los fans a especular que se había comprometido con su novio.

Frente al gran número de comentarios sobre el tema, la actriz decidió eliminar la foto.

Más tarde, Zendaya aclaró que no estaba comprometida, y añadió que el anillo era simplemente un accesorio. «¡Publiqué la foto por mi sombrero, no por el anillo en mi dedo derecho, chicos! En serio, ¿crees que así es como daría la noticia?», dijo entre risas en un video que también eliminó poco después.

Al rato, optó por volver a subir la fotografía. «Permítanme volver a colocar todo el cuerpo para que puedan relajarse», aseveró.

Zendaya y Holland han mantenido su relación en gran medida en privado desde que comenzaron a salir en 2021. Ambas estrellas han hablado sobre su deseo de mantener su vida personal fuera del foco de atención. La actriz ha dicho que quiere proteger su amor del ojo público.

«Acepto que partes de mi vida serán públicas», dijo Zendaya en una entrevista con Elle. «Pero también tengo control sobre lo que elijo compartir. Se trata de proteger la paz y dejar que las cosas sean tuyas, pero también de no tener miedo de existir».

Zendaya sets the record straight on Tom Holland engagement rumors after she shared a photo in which a ring was prominently featured. pic.twitter.com/i24mjRUJt1

— Pop Crave (@PopCrave) September 22, 2023