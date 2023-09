José Manuel Figueroa respondió a las acusaciones de Alicia Machado: Una vez me amenazó con un cuchillo

El actor y cantante estadounidense, José Manuel Figueroa, respondió a las graves acusaciones que Alicia Machado hizo en su contra, luego de que esta asegurara que fue agredida durante la relación que sostuvieron hace más de 15 años.

Figueroa, hijo mayor de Joan Sebastián, aseguró que las declaraciones de la venezolana solo buscan explotar el concepto del programa donde las dio, el reality Secretos de las Indomables.

De hecho, el artista norteamericano recordó una ocasión en que Machado sacó un cuchillo para amenazarlo.

“Ellos (el publirrelacionista de Machado y su mánager) te pueden informar de lo que vieron, del cuchillo que sacó ella para… no sé, yo creo que amenazar, definitivamente”, detalló en entrevista ofrecida al programa Sale el Sol.

También recordó que en una ocasión, la exmiss Universo le soltó un “revés” (golpe) porque se puso celosa cuando lo vio hablando de forma sospechosa por teléfono, cuando él estaba planeando una fiesta sorpresa a la modelo.

“Empezamos a celebrarle o a planear la fiesta sorpresa, donde se enojó, se puso celosa de que estaba yo sospechoso hablando por teléfono, me dio un reversazo espectacular. Cancelé yo la fiesta sorpresa (…) me pidió, me rogó que le hiciera la fiesta, yo dije que no podía haber ese tipo de violencias”, puntualizó.

Después de que se celebró dicha fiesta “sorpresa”, Machado nuevamente habría actuado de forma violenta, cuando este le pidió que se fuera de su casa.

“Tumbó el portón de la casa con su camioneta de lo molesta que estaba porque la había corrido. Yo le había pedido que se retirara de la casa porque simplemente no me sentía cómodo con ella porque la relación ya había escalado a una situación que no se debe de permitir”, aseguró.

LA RETA A QUE LO DENUNCIE FORMALMENTE

Figueroa no solo negó haber amenazado y golpeado a Machado, sino que fue más allá y le pidió a la exreina de belleza que lo denuncie ante las autoridades.

“Si tiene tantas pruebas, si tiene tantas modo y forma y lugar, adelante, ahí está la fiscalía para que pueda asistir su declaración, sus testigos, no caduca a final de cuentas”, indicó.

Aunado a esto, mencionó que ellos ya tenían un acuerdo por el que ninguno de los dos hablaría públicamente del otro y, si querían comunicarse entre ellos, lo haría a través de intermediarios.