Kim Kardashian le reveló a Hailey Bieber quién es su hermana favorita

Kim Kardashian confesó en el programa de Hailey Bieber que Khloé Kardashian es su hermana favorita. Además, reveló que con el tiempo se ha vuelto muy protectora de ella.

“Recibe un aluvión de críticas y me he vuelto muy protectora con ella porque creo que se lleva la peor parte. Es muy frustrante. La gente no se para a pensar en que es humana. A veces me altero demasiado”, relató la celebridad.

En el show «Who’s in my bathroom?», donde la esposa de Justin Bieber entrevista a múltiples famosos, Kim reveló otros temas personales y habló un poco de su vida amorosa.

“Me encanta el helado. En casa soy vegana, pero cuando salgo fuera”, fue una de las anécdotas que compartió.

Asimismo, explicó lo que hace para llevar bien tanto su trabajo como la fama y su relación familiar. “Creo que el ejercicio que hago cada mañana es lo que me da la paz mental para lidiar con el día”.

En cuanto a las críticas, esta le restó importancia pues prefiere centrarse en otras cosas. “Cuando tienes negocios, niños y gente que depende de ti, tienes que centrarte e ignorar los comentarios del resto. La gente va a creer lo que quiere y no puedes cambiarlo”, añadió Kim Kardashian.

UN POCO DE SU VIDA AMOROSA

Casi al final del programa de Hailey, la empresaria habló un poco sobre el amor. En ese punto, Kim Kardashian no quiso revelar con quién tuvo la peor cita de su vida. No obstante, sí admitió tener un «celerbrity crush», es decir, una persona famosa que le gusta mucho.

Sin embargo, nuevamente prefirió resguardarse el nombre de la celebridad que le mueve el piso por pura privacidad.