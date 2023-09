Kylie Jenner y Timothée Chalamet ya no ocultan su romance: Así los pillaron durante el concierto de Beyoncé

El mundo del espectáculo se sorprendió el lunes por la noche cuando Kylie Jenner y Timothée Chalamet fueron vistos juntos en el concierto de Beyoncé en Los Ángeles.

La pareja, que ha sido objeto de rumores de romance durante meses, finalmente confirmó su relación con esta aparición pública.

En los videos que circularon en redes sociales, se puede ver a Jenner y Chalamet tomados de la mano, besándose, cantando y bailando las canciones de Beyoncé. La pareja se veía muy feliz y enamorada, y no parecía importarles que los estuvieran grabando.

Esta confirmación es una gran noticia para los fanáticos de ambos artistas, que han estado esperando con ansias que su relación sea oficial. Jenner, de 26 años, es una de las celebridades más populares del mundo, y Chalamet, de 27 años, es uno de los actores más prometedores de su generación.

#KylieJenner and #TimotheeChalamet officially went public with their romance at the #Beyonce concert! 🥵💕 https://t.co/sTBVElkryz pic.twitter.com/v4JYrUoBgK

— TMZ (@TMZ) September 5, 2023