EN VIDEO | La divertida respuesta de Harrison Ford a una periodista que le preguntó sobre su «sexy» físico

Harrison Ford estuvo presente en el festival de Cannes, en Francia, para el estreno de la última película de la saga de Indiana Jones y protagonizó el momento divertido del día tras ser consultado por una periodista por su «sexy físico», tras aparecer sin camisa en una de las escenas del film.

“He sido bendecido con este cuerpo”, bromeó el actor de 80 años de edad antes de agregar: “Sigo montando a caballo”.

Tras este momento de relax, Ford reflexionó por las oportunidades que ha tenido durante su dilatada carrera en Hollywood.

“Tuve que esperar hasta que me llegó la ocasión de trabajar. Pero he aprendido de mi experiencia y me siento afortunado”, expresó antes de señalar que está consciente de la suerte que tuvo al encontrar su camino y trabajar con gente maravillosa.

Su fórmula maestra para conseguirlo ha sido no desesperarse “cuando no estaba a la altura y no hacía las cosas” como le hubiera gustado, según reseñó el medio español El País.

En Indiana Jones y el dial del destino, nombre de esta última entrega de la saga, el espectador podrá ver en pantalla a un joven Ford gracias a la tecnología de envejecimiento facial.

“No es magia de Photoshop. Así me veía hace 35 años”, dijo Ford. “Soy yo físicamente, pero no emocionalmente”, reflexionó el actor por lo que parece haber cerrado la puerta a volver a interpretar el personaje.

#CaraotaShow | El piropo que sonrojó a Harrison Ford en Cannes 2023 durante rueda de prensa por la última de Indiana Jones. El momento se volvió viral en redes sociales. 📹 Video: Sensacine pic.twitter.com/73welpsWET — Caraota Digital (@CaraotaDigital) May 20, 2023

FIN DEL CAMINO PARA INDIANA JONES

Esta entrega será la última en la que Harrison Ford interpretará a Indiana Jones. De hecho el mismo Ford bromeó al respecto: “¿No es evidente?”, dijo.

“Necesito sentarme y descansar un poco”, añadió, a la vez que recordó que no quería que el personaje dejara cabos sueltos en la historia.

“Quería ver el paso del tiempo en él. Quería verlo reinventarse y que tuviera una relación seria”, detalló, antes de recordar lo que el personaje aportó en su vida.

OVACIÓN DE CASI SEIS MINUTOS Y ENTREGA DE PALMA DE ORO HONORÍFICA

Los asistentes a la proyección de la película, dedicaron al intérprete una ovación que duró casi seis minutos.

El actor, visiblemente emocionado por este momento, subió al escenario, donde la organización del festival de cine le hizo entrega, por sorpresa, de una Palma de Oro Honorífica en reconocimiento a su trayectoria de más de 40 años.

“Es indescriptible. Sentí… ni siquiera puedo explicarlo. Es extraordinario ver toda tu vida en un instante”, ha dicho emocionado. Ford se ha vuelto a sentir abrumado esta mañana por los aplausos, esta vez los de los periodistas que aguardaban su entrada en la sala de prensa.