La polémica que se armó luego que Miss Colombia 2017 felicitara a Andrea Rubio por ganar el Miss International

Laura Barjum, primera finalista del Miss Universo 2017, rechazó los ataques que ha recibido por parte de sus compatriotas colombianos por felicitar a su mejor amiga, la venezolana Andrea Rubio, tras ganar el Miss International 2023.

«Me la pensé para hacer esta historia. Me la pensé, dije vamos a ver cómo va avanzando el día. Pero como veo que cada vez llegan más y más mensajes espantosos. Si tú eres una de las personas que me está insultando porque yo celebro triunfo de una de mis mejores amigas, te voy a pedir el favor que te abstengas de escribirme cosas feas, estoy bloqueando», comentó en su Instagram.

Laura es amiga de Andrea desde hace años, de hecho fue quien la convenció para que intentara ser la siguiente reina de belleza venezolana en el Miss International.

«No me interesa tener en este espacio personas xenofóbicas. Porque la mayoría son comentarios xenofóbicos, por su nacionalidad. Yo no soy una persona que se fija dónde nacen sus amigos y anda seleccionando», acotó.

Para finalizar, insistió en que seguirá apoyando a su amiga, a pesar de la opinión de sus propios compatriotas.

«Si tú eres de esas personas, no me interesa que estés por acá, comentarios violentos, mensajes insultando, en fin, no me interesa. Yo celebro los triunfos de mi país, celebro los triunfos de mis mejores amigos como si fueran propios y si a ti te parece mal eso, déjame de seguir, te agradezco», expresó.