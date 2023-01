Las lágrimas de su familia, la sensación de triunfo y la decisión del jurado: Amanda Dudamel contó todo sobre el Miss Universo

La Miss Venezuela, Amanda Dudamel, aseguró este viernes que a pesar de no haber ganado el Miss Universo fue un triunfo llegar como primera finalista.

"Al inicio era muy confusa la participación en un certamen de belleza internacional. Por primera vez no sabía que estaba bien y que estaba mal. ¿Sabes qué? Aquí lo que importa es que me lo disfruté. Por mi parte, siento que no faltó algo. Lo he conversado con mi familia, es un certamen de belleza. Ahí estábamos en manos del jurado y fue su opinión la que definió quién ganaba y quién no", indicó.

En ese sentido, señaló que su participación en el concurso "fue un triunfo mucho más grande de lo que esperaba".

"Me siento al día de hoy ganadora, realmente, porque no me quedó nada por dentro. Siento que lo di todo, con desfile, con el baile, con las preguntas. En el momento de la reacción nos sorprendió a las dos. No entendimos en el instante pero luego dije, esto es mucho más grande. Este simplemente es el plan de Dios", expresó.

Además, Amanda Dudamel anunció que llegará a Venezuela el lunes y se quedará en el país por un tiempo. "Una de las cosas que digo es que si hubiera ganado, no tendríamos la oportunidad de celebrar tan cerca con nuestra gente como ahora", comentó.

¿POR QUÉ GANÓ MISS USA? LO QUE DIJO AMANDA DUDAMEL

Durante una entrevista ofrecida a la periodista Shirley Varnagy en Onda, Dudamel consideró que la Miss USA ganó por muchos factores. "Ella y yo compartimos muchísimo porque veníamos en orden alfabético. Ella es una niña muy enfocada, se nota que deseaba llevar esa corona", dijo,

Amanda también resaltó que desde el inicio decidió enfocarse en mostrar los proyectos que respaldaban su mensaje. "Quería que se diera un respaldo por las acciones que yo estaba tomando para hacerlo realidad", acotó.

Destacó que compartir con el equipo del Miss Universo fue "mágico. Sentías muy buena receptividad".

¿LA POLÍTICA EN EL PAÍS PUDO INFLUIR?

Por otra parte, Amanda Dudamel no cree que hoy en día la política pueda incidir en la decisión que se tome para coronar a la reina.

"En mi caso no lo creo, yo sentía que tenía las mismas posibilidades de ganar que las 84", dijo.

AMANDA DUDAMEL Y LAS LÁGRIMAS DE SU FAMILIA

Asimismo, sostuvo que no se sentía triste tras la coronación de la Miss USA, pero al ver a su familia fue que le salieron las lágrimas.

"Yo no me sentía triste y me pregunté a mi misma. Yo estaba mirando todo desde atrás y veía la coronación, veía todo desde afuera. Yo no entendía nada. Cuando llegó mi familia, mi papá fue el último en abrazarme. Lloró desconsoladamente y ahí sí me sacó unas lágrimas, me dijo que dentro de sus sensaciones que me quería ver triunfar", manifestó.

Dudamel contó que tras finalizar el concurso sintió un "momento de alegría" y es que pudo reunirse con otras cinco concursantes. "Comimos juntas, nos reímos, fuimos a un local de Jazz y de Rock and Roll. ¡Fue increíble!", afirmó.

LA BELLEZA EN UNA MUJER

Sobre la belleza, Amanda apuntó que ella nunca llegó a decir que es bella y que podía concursar en un certamen de belleza, "pero fueron evolucionando con la percepción que yo tenía".

"Para mí una mujer bella es una mujer preparada. Es una mujer que te transmite con tu voz que lo que está diciendo es real y porque sus acciones le dan respaldo de eso. Para mí eso es belleza", sentenció.