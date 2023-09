Lluvia de críticas le cayeron al humorista Breinel Zambrano «La Titi» por lo que dijo sobre personas con discapacidad

El humorista Breinel Zambrano, mejor conocido como «La Titi», está en medio de una ola de críticas después de que confesó en su pódcast que le gustaba burlarse de las personas con discapacidad.

«Es una confesión que puede sonar terrible, pero amo y disfruto demasiado de reírme y burlarme de la gente con discapacidades. Yo no puedo ver a un mocho, a alguien torcido», reveló Zambrano en el podcast «El Grupo de Atrás».

El joven humorista recordó una ocasión en la que fue a un restaurante y había una mujer a la que llamaron «Chasis Doblado». «Era una señora con una deformación de la columna (…) Si le disparas no le das», afirmó.

Breiner Zambrano, alias la TITI, y Alberto Pacheco, alias Pachecomedia, declaran que disfruta burlarse de las personas que padecen una discapacidad.

El video de Zambrano se viralizó rápidamente en las redes sociales y ya cuenta con decenas de miles de reproducciones. Asimismo, los internautas criticaron fuertemente al humorista y sus compañeros.

«A mí me gusta el humor negro, pero esto no es humor, es 3 imbéciles siendo imbéciles en un pódcast», afirmó un internauta. «Existe una fina línea que separa el humor negro de la estupidez y la arrogancia. Cuando cruzas la línea ya no es gracioso», dijo otra persona.

ZAMBRANO SE DISCULPÓ

Una vez se viralizó el video, Zambrano se pronunció en su cuenta de Instagram y pidió disculpas. «Lo que quise decir lo dije muy mal, usé las palabras incorrectas, dije una frase que no debí haber dicho», afirmó.

Igualmente, Zambrano se defendió y publicó otra parte del pódcast.«Solo vieron el fragmento que cortaron para hacer viral y desde esa óptica todo se ve aún peor», agregó.

Ver esta publicación en Instagram



En este fragmento del video, sostuvo que «debe haber un límite» con los chistes. «Si es verdad, estoy siendo cruel contigo. (Ahí) es donde yo creo que está la gravedad y donde creo que no debe existir el humor. Cuando hay crueldad, no hay humor», expuso.

Zambrano reconoció en su comunicado que «no tuvo empatía» y pensaron que «todo el mundo podría verlo desde su óptica». «Una vez más pedimos disculpas de corazón porque solo queremos hacer reír y fallamos», concluyó.