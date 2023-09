«Los milagros existen»: Estas son las primeras imágenes de Garen, el hijo de la actriz Ligia Petit

La actriz y presentadora venezolana, Ligia Petit, compartió en sus redes sociales un video tras el nacimiento de su primer hijo.

A través de su cuenta de Instagram, mostró el emotivo momento junto a su esposo Alejandro Rozo y el nuevo integrante de la familia.

El nacimiento de Garen significó un momento realmente especial para el matrimonio. Tras 5 años de esfuerzo y de buscar ayuda profesional para solventar las dificultades que tiene Ligia para concebir hijos, se resumen a este momento de alegría que está viviendo junto a su familia y esposo.

«Empieza la mejor historia, mi mejor personaje, los mejores capítulos de mi vida. Empieza una nueva vida, una nueva mujer la que ahora alguien llamará mamá. Una mujer que en medio de respuestas negativas y lejana esperanza de ser madre hoy lo es y lo está viviendo en pleno. Permítanme presentarme de nuevo: Hola, soy Ligia Petit, mamá de Garen contra todo pronóstico», escribió en sus redes.

Asimismo, aprovechó para dedicarle unas palabras a su pequeño. «Hijo mío gracias por regalarme el momento más increíble, único y mágico de mi vida. Gracias por enseñarme un amor que en este punto no logro descifrar como definir. No hay explicación ni lógica, solo sé que lo que siento no lo había sentido jamás. Eres el maestro de mi vida en solo 2 días de nacido, ya me has enseñado a ser fuerte, a ser más paciente, a dejarlo todo a un lado por concentrarme en lo que realmente importa, tú. Gracias por sacar mi mejor versión. Y prometo tratar cada día de darte lo mejor por ti y para ti», expresó.

Posteriormente, la modelo subió otras fotos en las que se ve a Garen dormido.

Los momentos antes del parto eran de mucha alegría, pero también con algo de tensión. De hecho, Petit había dejado un mensaje en redes sociales en el que le pedía a Dios que todo saliera perfecto durante el trabajo de parto.

A las pocas horas, toda la tensión se volvió alegría con el video subido por su esposo. “Gracias Dios, todo perfecto”, escribió.

Mientras tanto, ella también decidió compartir la noticia. “Hola mundo… ¿sabían que los milagros existen? Bueno, yo lo soy».