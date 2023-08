Luis Miguel arrancó su esperada gira mundial

El Sol de méxico hizo vibrar Argentina

La esperada gira mundial “LUIS MIGUEL TOUR 2023” arrancó en Argentina, específicamente en la ciudad de Buenos Aires, la cual vibró por más de dos horas y media con la imponente voz del Sol de México interpretando todos sus éxitos.

Este fue el primero de los 10 conciertos SOLD OUT programados en el Movistar Arena en Buenos Aires. Más de 12 mil espectadores vivieron una noche inolvidable con el artista profundamente emocionado de regresar a los escenarios marcando récords históricos de venta en las más de 65 fechas que conforman la gira “LUIS MIGUEL TOUR 2023”.

El inicio de esta intensa gira por Sudamérica, México, Estados Unidos y Canadá no pudo ser más emotivo ante los miles de fanáticos que corearon el repertorio que recorrió éxitos de toda su carrera destacando ‘La chica del Bikini Azul’, ‘La incondicional’, sus Boleros de Romance como ‘No me platiques más’, ‘Inolvidable’, ‘Somos Novios’; seguido por ‘Come fly with me’ en dueto con el gran Frank Sinatra.

Luis Miguel no solamente sigue vigente, sino que una vez más sorprende a su público con su voz “Espectacular, mejor que nunca”, así lo afirmaban los asistentes que quedaron atónitos con la potencia vocal del artista, quien estuvo acompañado por más de 42 músicos en escena, conformados por: 17 músicos en la Orquesta, alrededor de 12 músicos en la sección de cuerdas y otros 14 del Mariachi Vargas de Tecalitlán, reconocido como el mejor Mariachi de México.

El artista continúa en la Argentina con los próximos 9 conciertos totalmente agotados en el Movistar Arena hasta el 18 de agosto. Y seguirá en Santiago de Chile con otros 10 conciertos, para después continuar en México, Estados Unidos y Canadá, con más de 65 fechas SOLD OUT confirmadas, bajo la producción de Cardenas Marketing Network, Inc. CMN, y Fénix Entertainment.