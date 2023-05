Mensajes subidos de tono y fotos ¿desnudo?, las confesiones de esta modelo que ponen en aprietos a Piqué

La separación de Shakira y Gerard Piqué sigue siendo un tema de interés en los medios de comunicación. Desde que la pareja anunció su ruptura a principios de 2022, se han filtrado varios detalles sobre su vida privada, especialmente aquellos que sugieren una posible infidelidad por parte del exfutbolista.

Una de las personas que ha hablado sobre el tema es Suzy Cortez, una modelo brasileña y dos veces ganadora del concurso de belleza Miss Bumbum. Según afirmó en varias entrevistas, Piqué mostró interés en ella en el pasado, pero ella lo rechazó «por respeto a Shakira», quien en ese momento aún estaba en una relación con el exjugador del Barcelona.

Cortez conoció a Piqué gracias a su amistad con Sandro Rosell, el expresidente del Barcelona. Una vez que el deportista supo de ella, le pidió su número de teléfono y comenzó a enviarle mensajes entre 2016 y 2018. «Él era el que me enviaba mensajes muy directos. Los únicos jugadores del Barcelona que nunca me han escrito han sido Messi y Coutinho», afirmó la modelo en una entrevista con El Diario de Nueva York.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Suzy Cortez (@suzyacortez)

Según Cortez, Piqué habría traspasado los límites al enviarle constantemente mensajes subidos de tono por Instagram, hacer preguntas inapropiadas y mostrarse celoso de Lionel Messi, su excompañero de equipo.

«Cuando regresé a Brasil, me enviaba mensajes por Instagram todos los días preguntándome cuándo regresaría a Europa y cuánto medía mi trasero, y diciendo que estaba celoso de mis homenajes a Messi», reveló.

En una entrevista con La Razón, Cortez confirmó que conoció a Piqué en 2016, mientras vivía en Castelldefels, España. La primera vez que el deportista le escribió, ella lo bloqueó. Sin embargo, él encontró la manera de enviarle mensajes directos a través de Instagram.

«Me enviaba desnudos, pero yo no los abría. Incluso me ofreció un jet privado para recogerme en Londres. Me parece que eso es una falta de respeto para su pareja y su familia”, declaró.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Suzy Cortez (@suzyacortez)

Cuando le preguntaron si Piqué alguna vez mencionó a Shakira, Cortez dijo: «Nunca me dijo nada sobre ella, solo le interesaba yo. Al principio pensé que él era genial, pero luego me pareció extraño que alguien casado quisiera saber tanto sobre mí y tuviera esa obsesión por querer conocerme».

Según la modelo, nunca hubo nada más allá de los mensajes por redes sociales, ya que aunque admiraba al futbolista, nunca se sintió atraída de otra manera.

Después de dar su versión, Cortez le envió un mensaje a Shakira: «Que sea fuerte y siga viviendo su vida con sus maravillosos hijos. Ella es joven y hermosa, y aún tendrá muchos amores en su vida. Lo más importante que le digo es que tenga mucho cuidado».