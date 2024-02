﻿ "Mis lágrimas se transformaron en diamantes": Shakira anuncia la fecha de su nuevo disco

Tras todos los polémicos momentos que ha vivido en los últimos años, la cantante Shakira anunció que ya está lista para lanzar su nuevo disco.

Y es que la colombiana indicó que el próximo 22 de marzo saldrá a la venta el álbum llamado «Las mujeres ya no lloran».

«Las mujeres ya no lloran (Women no longer cry). Mi nuevo álbum que llega este 22 de marzo, no lo he creado sola sino con todos ustedes, y con mi manada de lobas que han estado allí acompañándome en cada paso», comentó.

Shakira sostuvo en sus redes sociales que la producción del disco «ha sido un proceso alquímico».

«Al escribir cada canción, me reconstruí a mí misma. Al cantarlas, mis lágrimas se transformaron en diamantes y mi vulnerabilidad en resiliencia«, expresó.

EL NUEVO DISCO DE SHAKIRA

El nombre del disco de Shakira viene de una de las frases más virales de su canción con Bizarrap: «BZRP Music Sessions #53», y que fue dedicada a su expareja Gerard Piqué.

«Yo contigo ya no regreso, ni que me llores ni me supliques. Entendí que no es culpa mía que te critiquen. Yo solo hago música, perdón que te salpique. Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda. Te creíste que me heriste y me volviste más dura, las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan», dice el tema con el que ha conquistado diversos premios.