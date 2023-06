«No soy tan hipócrita»: Actriz Carolina Tejera y el dardo por regreso de artistas para la nueva serie de Venevisión

La actriz venezolana Carolina Tejera aclaró las razones por las que no forma parte del elenco de Dramáticas, la nueva serie de Venevisión. Además, lanzó un dardo a los artistas que han regresado al país para esta nueva producción.

De acuerdo a las declaraciones de Tejera, varios de sus seguidores le preguntaron sobre su ausencia en Dramáticas. Al respecto, aseguró que “no es hipócrita” y no puede ignorar la grave crisis económica que vive el país.

“Porque no soy tan hipócrita porque tengo sangre en las venas y porque estoy clara en el 80% de los venezolanos que están comiendo cada. Estoy completamente consciente de eso y mi espíritu santo no me lo permite”, dijo Tejera.

La actriz subrayó que no se siente cómoda viajando al país para grabar la serie. “No me permite que tenga la capacidad de montarme en un avión y llegar a Venezuela como si nada. No tengo esa capacidad. Perdónenme”, expuso.

DARDO DE TEJERA

Tejera, reconocida por su papel en la novela Gata Salvaje, también aseguró que respeta la opinión de sus colegas que sí optaron por participar en la producción. Además, recordó que no ha dejado de seguir en redes sociales o ha roto las relaciones con alguno de sus compañeros.

“Respeto la opinión de todo el mundo. Jamás he dejado de seguir a ninguno de mis compañeros. Ni los he bloqueado porque yo no soy quien para decirle a ellos si están haciendo bien o mal”, apuntó.

Igualmente, Tejera concluyó con un comentario indiferente sobre la polémica. “Cada loco con su tema y cada quien que sea feliz con hacer lo que quiere”, concluyó.

Mientras tanto, avanza la producción de Dramáticas, nueva serie de Televisión, en la que trabajaran actores de la talla de Lupita Ferrer, Scarlet Ortiz, Roxana Díaz, Luis Gerónimo Abreu y Mimi Lazo.