﻿ "No soy una delincuente": Aleska Génesis rompe el silencio tras su detención en México

La modelo venezolana Aleska Génesis rompió el silencio tras haber sido detenida al aterrizar en el aeropuerto de la Ciudad de México por presunto robo.

A su llegada al programa La Casa de Los Famosos, contó que antes de subirse al avión en Estados Unidos le notificaron que la arrestarían al llegar a territorio mexicano.

«La vida me puso a prueba y la pasé, era mantener mi fe inquebrantable. Yo sabía lo que iba a pasar, minutos antes de subirme al vuelo de Miami a México recibí una llamada de mi abogado para notificarme que había tenido una orden de aprehensión en México; y que si yo me subía a ese vuelo y aterrizaba me llevarían presa«, comentó.

«NO SOY UNA DELINCUENTE»

Tras enterarse de la noticia, Aleska Génesis expresó que recibió la llamada de sus hermanas quienes le suplicaron que se quedara en Miami.

«Me dijeron que pensara en ellas y en mi familia. Sin embargo, no les hice caso. Les dije que yo iba a enfrentar esa situación e iba a dar la cara. Y así me metieran presa iba a demostrar mi inocencia. Yo no voy a estar en persecución o escondiéndome como si fuera una delincuente cuando no lo soy», manifestó.

Destacó que al subirse al avión se llenó de valor y coraje. «Cerré los ojos y confié en ese alguien que me respalda y nunca me deja sola y acá estoy», dijo.

SU PASO POR LA CÁRCEL

Aleska Génesis sostuvo que luego de pasar varias horas en la cárcel salió «más fortalecida. Soy inocente y estoy libre».

«Yo no puedo creer que hace unos días estuve durmiendo con unas presas en el piso y ahorita estoy aquí. Duré un día y medio en la cárcel de Santa Marta, jamás imaginé vivir esa experiencia. Estuve con delincuentes de verdad, pasando frío, se me quitó el hambre, no pude dormir. Yo estaba contando las horas para la audiencia que sería el lunes o el martes, pero milagrosamente después me dijeron que sería el sábado en la noche», indicó.

Resaltó que al llegar ante un juez había tres testigos falsos. «Fueron comprados para decir que me habían visto a mí robando unos relojes. La cosa era robo en pandilla, pero lo peor es que solo vine a México una vez y fue ida por vuelta por un evento de mi hermana, y me están culpando como si yo hubiese vivido acá».

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ESTAS SON LAS PRIMERAS IMÁGENES DE LA MODELO VENEZOLANA ALESKA GÉNESIS EN LIBERTAD

«El juez vio que todo era falso y que las fotos de los relojes eran de Internet. Él no entendió como la Fiscalía no se tomó el atrevimiento de investigar si era real o no y emitir una orden de aprehensión de esa manera y llevarme a una cárcel con delincuentes. Eso es injusto», aseguró.

Aleska Génesis apuntó que tras lo ocurrido sabe que se debe cuidar, pero afirmó que no tiene miedo.