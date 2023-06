¡Orgullo venezolano! Hadonais Nieves ganó de «The Voice Chile» de la mano de José Luis Rodríguez

La gran final del programa The Voice Chile se realizó la noche de este jueves, 15 de junio, y la venezolana Hadonais Nieves se coronó como ganadora.

La joven de 25 años fue parte del equipo de José Luis Rodríguez, mejor conocido como El Puma, y obtuvo un 35,19 % de las votaciones. Superando a Marcelo Durán del Team Beto (32,96 %), Alexis Vásquez del Team Royce (21,17 %) y Catalina Campos del Team Fran (10,68 %).

En la primera parte del show, Hadonais Nieves y sus compañeros William Camus y Roberto Díaz, cantaron junto al Puma el clásico Pavo Real. Tras ganar la ronda, la venezolana clasificó a la parte final del programa donde se enfrentó a los mejores concursantes de los otros team y ella resultó vencedora.

Tras ganar el concurso, Hadonais se llevó el premio de 20 millones de pesos y un contrato con la disquera Universal.

«Estoy muy emocionada por la receptividad de todas las personas, era algo que no me esperaba. Había artistas increíbles en el escenario y que me dieran la dicha de obtener este premio. Estoy muy agradecida con todas las personas por guardar mi talento en su corazón y por hacerme parte de sus vidas», expresó la cantante.

¿QUIÉN ES HADONAIS NIEVES?

La venezolana llegó a Chile hace cuatro años. De acuerdo al medio Encacha, la joven decidió emigrar porque durante su embarazo tuvo un problema genético y tenía que ponerse una vacuna 72 horas después de dar a luz por no ser compatible con la sangre. Luego que su primer embarazo había sido un poco complicado, aseguró que en este segundo no quería pasar por lo mismo.

Hadonais Nieves tiene 2 hijos, Luciano de 3 años y Maximiliano de 5 años de edad. Vive con ellos, además de su mamá y una tía.

Durante su estancia en el país, se dedica a cantar en el metro o en restaurantes para poder obtener dinero.

La joven aseguró que desde muy pequeña siente pasión por la música gracias a su padre. Asimismo, contó que participó en varios shows en el colegio, y a pesar de que era super tímida, un profesor confió en su talento y decidió alentarla a cumplir sus sueños.