Osmel Sousa soltó la lengua sobre el Miss Venezuela, la prostitución y la "rebuscada" celebración de los 70 años

El zar de la belleza, Osmel Sousa, habló sin filtros sobre todos los rumores que opacaron la imagen del Miss Venezuela sobre la prostitución.

"Voy a soltar la lengua. ¿Aquí se puede decir todo, malas palabras y todo? Bueno pones un pitico, mira mi amor óyeme el cuento. En los 50 del Miss Venezuela put.. hubieron siempre, de 24 mujeres ponte que 5 o 6 eran put... pero como eran bellas y llenaban el evento, pues no importa. Tú sabes lo que yo les decía a ustedes cuando estaban en el grupo, no salgan a los restaurantes, no salgan a la discoteca, no hagan eso, para mantener la cosa tranquila", dijo.

Durante una entrevista ofrecida a Viviana Gibelli, Osmel Sousa recalcó que él no tenía nada que ver con esas candidatas dado que siempre se aseguraba que "sus niñas" estuvieran alejadas de ese mundo.

La olla sobre este tema se destapó con la salida de Osmel Sousa del Miss Venezuela. En ese momento Venevisión designó a Giselle Reyes y Richard Linares para ser sus sucesores.

No obstante, Reyes aseguró que hubo una "campaña paga" para desprestigiarlos e indicó que los rumores que los señalaban como proxenetas comenzaron en un programa conducido por Kerly Ruiz.

OSMEL SOUSA HABLÓ DEL MISS VENEZUELA

Por otra parte, Osmel Sousa acotó que las celebraciones por los 70 años del certamen de belleza más importante del país "no le parece nada excepcional" ya que nunca se celebró los años previos.

"Nunca se celebraron los 40 o los 50, eso es una broma rebuscada eso de celebrar los 70", dijo.

Destacó que lo bueno sería "hacer un gran concurso y que salga una tronco de Miss Venezuela y un grupo de mujeres espectaculares".

"Me invitaron para entrar por la alfombra roja como si esa fuera la alfombra de los Oscar, pero yo no voy a ir a esa mierd... y también les dije por qué no me presentaban en el escenario", comentó.

A su juicio, el concurso de este año no tiene nada que ver con lo que él hacía. "Vi a las candidatas y es mejor que no hable. No hay nadie a quien echarle ojo".