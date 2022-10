Polémica en el Miss Grand International: Concursantes de Rusia y Ucrania compartirán el mismo cuarto

El concurso de belleza Miss Grand International anunció que las participantes de Ucrania y Rusia compartirán cuarto. Y es que los organizadores de la franquicia con sede en Tailandia quieren enviar un mensaje contra la guerra y la violencia.

La página oficial de Facebook del concurso publicó un video en vivo en el que se revelaron todas las parejas de compañeros de cuarto. Como resultado, Miss Grand Ucrania Olga Vasyliv y Miss Grand Rusia Ekaterina Astashenkova vivirán juntas.

Las contendientes llegaron este lunes a Indonesia donde se llevará a cabo la competencia. Se espera que los eventos relacionados con el concurso continúen hasta fin de mes.

La campaña de Miss Grand International lleva por nombre "Alto a la guerra y la violencia". El tema parece haber existido incluso antes de que comenzara la guerra entre Rusia y Ucrania.

"Miss Grand International es un concurso de belleza que promueve el conocimiento y la comprensión de la humanidad para hacer campaña para detener la guerra y la violencia", dice el sitio web.

“Hemos tratado de ser la voz de la paz en el mundo. Cada año tratamos de enviar un mensaje para dar amor y paz al mundo a través de la transmisión de discursos de las bellas 10 finalistas en el show final del Miss Grand, concurso de belleza internacional todos los años y cada año, cuando existe la posibilidad, la ganadora que ostente el título de Miss Grand International debe viajar para continuar con la misión de resistencia y detener la guerra y la violencia en todas sus formas, de acuerdo con el lema de nuestro concurso: Alto a la guerra y la violencia", añadieron.

