Revelan la causa de la muerte de Julián Figueroa, hijo de la actriz Maribel Guardia y Joan Sebastian

Este domingo, 9 de abril, fue hallado sin vida dentro de su vivienda Julián Figueroa, hijo de la actriz Maribel Guardia y del cantante Joan Sebastian, quien murió en 2015.

A través de un comunicado publicado en las redes sociales, su propia madre informó la noticia.

«Siento tener que comunicar la partida de mi amado hijo Julián Figueroa, quien desgraciadamente se nos adelantó en este plano. Lo encontraron inconsciente esta noche en su cuarto, mientras yo estaba en el teatro», indicó.

Maribel Guardia sostuvo que el cuerpo de su hijo no presentaba ningún rastro de violencia.

«Llamaron al 911 y cuando llegó la ambulancia y la policía lo encontraron ya sin vida, sin rastro de violencia alguno. El parte médico indica que falleció por un infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular«, señaló.

Destacó que su familia está pasando por un doloroso momento, por lo que pidió comprensión.

«Ruego por el profundo dolor porque estamos pasando. Quisiera hablar con toda la gente que está intentando comunicarse, pero en verdad no tengo fuerza para hacerlo todavía. Sus honras fúnebres se realizarán en privado, al lado de las personas más cercanas y que más lo amaron. Agradezco a todos los mensajes de apoyo y amor que me han estado enviando, pero en este momento no tengo alma para contestar a nadie; espero poder hacerlo en otro momento», expresó.

EL MENSAJE QUE ESCRIBIÓ JULIÁN FIGUEROA, UN DÍA ANTES DE SU MUERTE

Julián Figueroa, quien también era actor y cantante, escribió un día antes de su muerte un mensaje recordando a su papá, Joan Sebastian, precisamente a ocho años de su fallecimiento.

«Que despacio han pasado 8 años, desde el día de tu partida el tiempo sabe más amargo. Y proclaman las personas, el tiempo todo ha de arreglar, pero es una vil mentira cada día duele más», manifestó en sus redes sociales.

«Vituperan los fanáticos, viva el poeta del pueblo, pero a mí me importa un bledo, solo quiero a mi papá. Al demonio con los Grammy con la fama y el dinero, pues mi único deseo es abrazarte una vez más. Te amo papá y si me duele tu muerte es porque tu vida era tan valiosa para mí», comentó Julián Figueroa.