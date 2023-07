VIDEO: La molestia de Piqué cuando el público corea el nombre de Shakira en fiesta privada de la Kings League

La separación entre el exfutbolista Gerard Piqué y la colombiana Shakira, ya data de hace más de un año, no obstante, sigue muy presente en la mente del público. Así se evidenció este sábado cuando al español le gritaron a coro el nombre de la cantante durante una fiesta privada de la Kings League.

En varios videos difundidos en las redes sociales se escucha como la gente empieza a corear «Shakira, Shakira, Shakira…» cuando el catalán intentaba dirigirse al público.

Asimismo, se ve la molestia e incomodidad de Piqué por el inesperado momento. Luego, hasta su amigo y excompañero de selección Iker Casillas le pidió que pusieran el ‘Waka-Waka’, la canción oficial del Mundial de Sudáfrica 2010, cuando el catalán y Shakira empezaron su relación.

Todo ocurrió en el Fitz Club de Madrid, donde se celebró un concierto privado para cerrar la segunda edición de la King’s League. El evento contó con las actuaciones de los músicos Nicki Nicole, Carmina Veas, Gazir, Blon, Aczino y Mecha y el colombiano Manuel Turizo.

IBAI LLANOS TAMBIÉN HABLÓ SOBRE SHAKIRA

Ya está semana Piqué se había molestado cuando su propio socio en la Kings League, Ibai Llanos, le recordó a su ex durante la transmisión de un streamer con otras personalidades de Internet.

“¿Lo de que Shakira me haya seguido en TikTok qué sentido tiene?”, dijo Ibai Llanos. “De verdad. Es que sigue a 65 personas y me ha seguido”, continuó. “Es que me ha venido a la cabeza. Me ha impactado”, acotó.

A algunos de los streamers les hizo gracia el comentario, producto de la relación que tuvieron Piqué y Shakira. Incluso, Ibai parecía estar ocultando sus risas, hasta que el exfutbolista del FC Barcelona respondió.

El comentario no le hizo la más mínima gracia a Piqué, quien mantuvo una cara larga mientras Ibai hablaba. Esperó unos segundos y arremetió en contra del famoso streamer español.

“Venga, check, va. No tiene nada que ver; es de meterte una bronca de manual. No tiene nada que ver las sanciones con el tema que has sacado”, dijo Piqué. “He intentado que nos la pasemos bien. Vale”, respondió Ibai.