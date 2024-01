﻿ VIDEO: Periodista se hizo viral, daba entrevista en vivo y atrás apareció el esposo desnudo

La periodista argentina Mónica Gutiérrez vivió un momento muy incómodo en plena entrevista en vivo cuando su esposo apareció desnudo detrás de ella. El video se viralizó en las redes y sorprendió a millones de internautas.

Gutiérrez fue llamada por el famoso programa A la Barbarrosa, en donde la iban a consultar sobre el paro general de este miércoles, 24 de enero, en Argentina. La entrevista se hizo pro Zoom, por lo que la periodista estaba en la comodidad de su hogar.

«Me parece que se va a marcar una presencia porque están muy preocupados por razones corporativas», explicaba Gutiérrez sobre el paro. Sin embargo, todas las miras se fueron hacia detrás de ella, en donde se abrió una puerta.

Sin previo aviso, salió un hombre completamente desnudo, tapándose sus partes íntimas con una tablet. Todo pasó en cuestión de un par de segundos. Se trataba del esposo de Gutiérrez, el arquitecto Alejandro Gawianski, de 61 años.

“Mónica Gutiérrez” Porque pasó un hombre desnudo detrás de la periodista mientras hablaba desde su casa sobre el paro. pic.twitter.com/wBso2xEo5s — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) January 24, 2024

GUTIÉRREZ SE EXPLICÓ

La comunicadora continuó con la entrevista por unos cuantos minutos. Apenas terminó la conversación, la conductora le mencionó a Gutiérrez lo que acaba de ocurrir y rápidamente pidió disculpas a la audiencia.

«Me quedé paralizada», dijo Gutiérrez, quien aclaró que su esposo «siempre lee desnudo en la cama». «Les voy a contar la entretela. Me llamó la producción sobre la hora, y yo normalmente me voy a otro lado. Pero no tuve ni tiempo», expuso la periodista.

El esposo se quedó «encerrado» en el cuarto por más de una hora y decidió salir cubriéndose con la tablet, sin esperar que estuviera en cámara. A pesar del momento incómodo, todos se tomaron lo ocurrido con humor.

El video se viralizó y los comentarios no se hicieron esperar. «A todo esto a nadie le importó lo que decía Mónica Gutiérrez, todos miraban al joven desnudo», dijo un internauta, mientras que otros agradecieron a la periodista por darles una «sonrisa».