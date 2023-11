Video Viral: El altercado de la actriz Ana Karina Manco en aeropuerto de Costa Rica

La actriz, locutora y abogada venezolana, Ana Karina Manco denunció que, a pesar de tener todos sus documentos en regla, no la querían dejar ingresar a Costa Rica, debido a su nacionalidad venezolana.

«El domingo 26 de noviembre fui maltratada por este señor, Javier, de la aerolínea Jet Blue», denunció Manco a través de su cuenta de Twitter (X). La artista aseguró que el trabajador tenía un comportamiento agresivo hacia ella, que causó el temor de sus hijos.

De igual forma, subió un video en el que se aprecia parte del intercambio de palabras que sostuvo con el empleado. El hombre aparecía diciéndole que podía grabar lo que quisiera porque estaban en un sitio público. Aunque en un principio dijo que lo que quería era ayudarla, a los pocos segundos aseguró que no le prestaría apoyo en su caso.

Mientras tanto, Manco le decía que era falso que los quisiera ayudar. Además, reprochó su actitud y lo responsabilizó por el llanto y nerviosismo de sus hijos durante el percance.

El domingo 26 de noviembre fui maltratada por este sr Javier de @JetBlue su comportamiento agresivo para conmigo y mis hijos, que estaban asustados. El decía que el tenia la potestad de no dejarme montar porque a pesar que yo tenia pasaporte italiano no era italiana. pic.twitter.com/IzQvZqmQqP — Ana Karina Manco ♡ (@akmanco) November 29, 2023

«Él decía que él tenia la potestad de no dejarme montar porque a pesar que yo tenía pasaporte italiano no era italiana», aseveró.

Manco se presentó hasta la terminal aérea con pasaporte italiano. No obstante, la hostilidad del empleado, identificado como Javier, inició al percatarse de que su país de nacimiento era Venezuela.

«Que racismo. Los italianos no necesitan visa, le decía yo. Y decía no, tú eres venezolana. Esto ya era el final», dijo, al tiempo que indicó que esta situación se extendió durante una hora. La actriz no aclaró en qué terminó la situación.