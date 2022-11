Ángel Sánchez, Dora D’Agostino, Luis Vicente León entre las personalidades que aplauden la llegada de AVANTI

AVANTI, la experiencia unforgettable, ya es una realidad para los caraqueños que siguieron su evolución durante el último año. La gala de apertura reunió a 300 personalidades que recorrieron los seis pisos de la galería comercial, maravillados de experimentar en un solo lugar más de 200 firmas prestigiosas de moda, cosméticos, electrodomésticos, hogar, juguetes, arte, libros y tecnología.

El evento abrió con el corte de cinta por el señor Yaser Dagga, presidente de AVANTI, acompañado por el afamado diseñador Ángel Sánchez y Dora D’ Agostino, embajadora de la marca. Luego se inició un recorrido por los 17.000 metros cuadrados de la torre, amenizado por música en vivo en cada nivel y la presencia de los anfitriones de la tienda que recibían a los invitados con el gesto de llevarse la mano al corazón.

Un desfile en la terraza con algunas de las piezas exhibidas en AVANTI, un exquisito menú y fuegos artificiales coronaron una noche inolvidable para los invitados.

Entre los asistentes a la gala se puede mencionar al abogado y reconocido presentador de televisión Eladio Lárez; Emilio Figueredo Planchart, editor de Analitica.com, y su esposa, la internacionalista Lourdes Cobo de Figueredo; el querido animador Gilberto Correa; Benito Bande, presidente del Grupo Bande; Nina Sicilia, directora General de ventas de Venevisión; Luis Vicente León, presidente de Datanálisis, entre otros.

Ángel Sánchez: “Estoy sorprendido de lo que AVANTI ofrece a una nueva Venezuela”

El afamado diseñador Ángel Sánchez indicó que presentará en AVANTI un corner con su nueva colección, Re edit, en marzo de 2023.

“Estoy muy emocionado de ser parte de Avanti con mi nueva colección. Una colección que creo que cabe muy bien con la nueva filosofía de Avanti de traer productos accesibles, con calidad y modernidad al público. Es un Ángel Sánchez reeditado, realizado con la colaboración de talentos emergentes, que pretende traer un poco de mi pasado, pero actualizado. Con una colección que va a definir mi acercamiento a la mujer moderna. Antes de AVANTI no había ningún lugar donde yo hubiera sentido tanto interés de mostrar mi trabajo a través de la tienda departamental”, declaró el diseñador.

Agregó, “estoy gratamente sorprendido de lo que AVANTI como marca y como tienda ofrece en una nueva Venezuela, que yo como que no conocía. Llevaba siete años sin venir y me encuentro con esta maravilla de tienda departamental a nivel de cualquier capital del mundo. Confío en AVANTI porque yo pienso que entrar a este nivel de competencia es realmente apasionante. Estoy con personas en el negocio que saben de la industria y estoy respaldado con muchas marcas alrededor mío que me lo acreditan”.

Emilio Figueredo Planchart: “Es un bellísimo proyecto”

Para el Editor de Analitica.com, Emilio Figueredo Planchart, AVANTI “es un concepto interesante y novedoso, me recuerda a ciertas tiendas de Nueva York”.

Indicó Figueredo que en la Venezuela actual este concepto se posiciona en un segmento específico de la población.

“Me gustó mucho la sobriedad de AVANTI y me pareció interesante que no hubiera bebidas alcohólicas durante la inauguración. Es un bellísimo proyecto”, agregó.

Nina Sicilia: “AVANTI es una propuesta increíble, se respira algo bonito”

Para Nina Sicilia, ejecutiva de Venevisión y gerente general del Miss Venezuela, “estamos disfrutando de una propuesta increíble, se respira novedad, se respira algo bonito. Felicito a Yaser Dagga por seguir apostando a lo que estamos todos orientados: a seguir aquí, a seguir creciendo, a seguir creando y a seguir ganando todos juntos”.

Indicó la ex Miss International, que AVANTI es una propuesta innovadora que permite “disponer de muchas cosas en un mismo lugar, desde cosas muy sencillas y elementales, como estábamos viendo, hasta para cuando uno tiene que llevar la comida de un lugar a otro, hasta propuestas de lujo absoluto. Y tener todo eso en un mismo lugar, dispuesto y propuesto para cualquiera de nosotros, es verdaderamente novedoso”.

Fran Monroy: “AVANTI es una pequeña victoria de la sociedad civil, una pequeña victoria de la sociedad”

Fran Monroy, comunicador experto en tecnología y negocios, reconoció la pluralidad de marcas y propuestas: “Junta tecnología con moda, con hogar y, además, es un sitio cómodo y fácil de llegar. AVANTI, además, genera empleos directos e indirectos y eso genera un bienestar”.

Para Monroy, quién también es comentarista de los Bravos de Margarita, resaltan las ganas de hacer país del señor Yaser Dagga.

“Yo creo que es el momento de que todos hagamos país y que todos rememos hacia el mismo sitio, con nuestras diferencias porque, obviamente, el disenso es la base de la democracia, pero remar todos hacia el mismo sitio nos va a hacer mejor, mejor país, y este ejemplo de Avanti es bien tangible, que intentando, creyendo y creando, se pueden hacer cosas buenas”, comentó el periodista.

Dora D’Agostino: “Cada piso de AVANTI nos hace soñar”

Dora D’Agostino, abogada, presentadora de televisión y fundadora de DDailyMag cree que la presencia en AVANTI de 200 prestigiosas marcas globales, avaladas por sus empresas matrices, va a impulsar una competencia sana en el mercado venezolano, “otras marcas internacionales que están afuera y otras venezolanas que se habían ido van a pensar en regresar y en formar parte de lo que está pasando en Venezuela”.

D’Agostino, quien es Embajadora de AVANTI, asegura que “todo el que venga a AVANTI tendrá una experiencia de compra increíble. Cada piso es una ilusión. Cada piso nos hace soñar y eso es lo que los venezolanos queremos y nos merecemos”.

Agregó la presentadora que empresarios como Yaser Dagga, “que quieren a su país, están dispuestos a hacer todo por estar aquí y dar lo mejor de sí trayendo marcas, trayendo empresas que son reconocidas por los venezolanos. Venezuela es un país vanguardista, de gente trabajadora, de gente que lucha y AVANTI es una muestra de ello”, expresó D’Agostino.

Luis Vicente León: “AVANTI es un sueño hecho realidad con acción, estrategia, con inversión y mucha pasión”

El economista y presidente de Datanálisis, Luis Vicente León, confesó que a diferencia de la mayoría de los visitantes a la inauguración de AVANTI no se sintió sorprendido.

“Se sorprenden de ver un edificio espectacular, un diseño maravilloso, estructura, organización, marcas, modernidad, oferta, o sea esa es la sorpresa. Y yo, en cambio, lo único que no siento es sorpresa y no puedo sentir ninguna sorpresa al ver a AVANTI, ¿por qué? Bueno, porque si tú primero entiendes qué son los sueños, entiendes que hay dos formas de evocarlos. La primera es, simplemente, quedarte soñando, y la segunda es haciendo cosas, haciendo aquello que necesitas para construir tu sueño. Y la verdad, en Venezuela hay muchos sueños y también hay mucha gente que está tratando de hacerlos realidad y creo que cada vez estamos viendo más de esos sueños, convirtiéndose en esa realidad y eso es AVANTI, un sueño que convirtieron en realidad con acción, con estrategia, con recursos, con inversión, pero sobre todo con mucha pasión.”, expresó León.

Indicó el experto en estudios de mercado, que tampoco le sorprende que este sea un proyecto del señor Yaser Dagga Muhd, “¿por qué? porque si tú miras los proyectos que ha desarrollado a lo largo de toda su vida, incluyendo AVANTI donde Datanálisis tuvo el honor de participar en sus estudios de investigación, entiendes que es un empresario que invierte tiempo, esfuerzo, gente, recursos en investigación, en datos, en interpretación de mercado, en planificación, que utiliza, de todo lo que hay en el país, utiliza gente experta para poder construir cosas bien hechas, bien planificadas. Por tanto, esto no es más que el resultado de ese esfuerzo y de esa planificación y, finalmente, sorpresa de tener algo espectacular, moderno, de primer mundo en Venezuela: ninguna; porque Venezuela es un país que puede todo”, concluyó el economista.

Sobre AVANTI

AVANTI es la Galería Comercial Premium más grande de Venezuela. Desde su inauguración en la Gran Caracas, la empresa ofrece reconocidas marcas internacionales y nacionales certificadas y avaladas por sus casas matrices. El proyecto es una diversificación de los negocios de la marca de electrodomésticos con mayor recordación entre los venezolanos: Frigilux, fundada hace 56 años y presidida por el empresario carabobeño Yaser Dagga Muhd, también presidente-fundador de AVANTI.