Madre de Nazareth Marín exige justicia por su asesinato: “La violaron, la golpearon y la estrangularon”

La madre de Nazareth Marín, la trabajadora del Servicio Nacional de Medicatura y Ciencias Forenses (Senamecf) asesinada en el estado Vargas, exigió que las autoridades hagan justicia por el crimen y castiguen a los culpables.

La mujer se pronunció desde la funeraria, desde donde pidió que las autoridades hagan justicia por el asesinato. Además, aseguró que seguirá con sus exigencias hasta que haya avances en el caso.

«Pido justicia, ya basta, no solamente para mi hija, por muchas más. Me violaron a mi hija, la golpearon, la estrangularon. Quiero justicia y no me voy a quedar callada», acotó la madre de Nazareth Marín en una entrevista con el periodista Santiago Gutiérrez.

Por otra parte, la mujer afirmó que considera reunirse más adelante con el fiscal Tarek William Saab. “Pero ahorita no lo voy hacer porque tengo demasiado dolor. Estoy indignada”, añadió.

¿QUIÉN INVESTIGARÁ MUERTE DE NAZARETH?

La madre de Nazareth informó que la Fiscalía estará encargada directamente de la investigación sobre el asesinato de la joven. Por tanto, reiteró su petición a Saab para que determine quiénes asesinaron a su hija.

“Yo confío (en la Fiscalía) pero también confío en la justicia divina. Asimismo, en todas las personas que me quieran apoyar. Esto no se va a quedar así”, concluyó la mujer.

Este viernes trascendieron detalles del caso de Nazareth, desaparecida el domingo en la playa Los Ángeles, en La Guaira. Después de que se confirmara que murió estrangulada, se presume que también la abusaron sexualmente.

La principal hipótesis es que se trató de un crimen pasional, dado que fue a la playa con unos amigos y tendría una relación con uno de ellos. Igualmente, las autoridades avanzan en las investigaciones y mantienen detenidas a cinco personas.