«Me tenía como rehén», las primeras declaraciones de Daniel Sancho tras confesar el terrible asesinato de cirujano colombiano

Daniel Sancho, hijo del reconocido actor español Ricardo Sancho Aguirre, reiteró su culpabilidad en el asesinato del cirujano colombiano, Edwin Arrieta Arteaga; no obstante, aseguró que lo hizo porque se sintió como un rehén.

El terrible hecho ocurrió esta semana en Tailandia, donde Sancho estaba pasando unas vacaciones, a las que se sumó de forma inesperada Arrieta.

«Soy culpable, pero yo era el rehén de Edwin. Me tenía como rehén. Era una jaula de cristal, pero era una jaula. Me hizo destruir la relación con mi novia, me ha obligado a hacer cosas que nunca hubiera hecho», afirmó Sancho en unas declaraciones ofrecidas frente a sus abogadas y varios agentes en la comisaría de policía de Koh Phangan, donde se encuentra detenido.

AÚN NO SE PRESENTAN CARGOS FORMALES EN SU CONTRA

Sancho, de 29 años, lleva bajo custodia policial desde el viernes y se declaró culpable del asesinato y desmembramiento de Arrieta el sábado; sin embargo, si bien no se han presentado aún cargos formales en su contra.

Al ser preguntado si se sintió forzado por la policía a declararse culpable, contestó: “No me sentí cómodo, pero tampoco forzado“.

“Sentí que tampoco tenía ninguna otra opción. Me tomaron pruebas de ADN y eso es todo. Eso es todo”, añadió.

El sospechoso, que pasará el lunes a disposición judicial en la vecina isla de Koh Samui, negó que tuviera una relación sentimental con la víctima, al que acusó de estar obsesionado con él y amenazarle, según reseñó el diario español 20 Minutos.

“Él estaba obsesionado conmigo. Me engañó, me hizo creer que lo que quería era hacer negocios conmigo, meter dinero en la empresa de la que soy socio. Que hiciéramos cosas juntos, que fuéramos a México, Chile, Colombia, a abrir un restaurante. Pero era todo mentira. Lo único que quería era a mí, que fuera su novio”, señaló.

Sancho, que llegó a Tailandia el 30 de julio y a la isla de Phangan el 1 de agosto, relató que el cirujano colombiano decidió unirse a su viaje: “Cada vez que intentaba alejarme de él, me amenazaba”, añadió.